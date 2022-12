L’Agence nationale des activités minières (ANAM) a déclaré éligibles 45 offres techniques sur les 50 reçues, dans le cadre de l’appel d’offres national et international pour la mise en adjudication de 19 permis miniers pour exploration de plusieurs types de minéraux. La séance publique d’ouverture des plis s’est déroulée ce mercredi au siège du ministère de l’Energie et des Mines. Lors d’un point de presse en marge de la cérémonie d’ouverture des plis, le président de l’ANAM, Smail El-Djouzi, a souligné que pour cet appel d’offres, il a été procédé au retrait de 71 cahiers des charges pour les 19 sites miniers répartis sur 13 wilayas. Parmi ces 19 sites miniers, il y a eu des soumissions pour 11 sites, a-t-il annoncé. Cette 53e session concerne des sites miniers de marbre, sable siliceux, calcaire, granite, tuf, argile et sable, situés dans les wilayas de Tamarasset,Tébessa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’sila, Tlemcen, Mascara, Ouargla, Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et Relizane. Les soumissionnaires des offres techniques déclarés éligibles, conformément aux dispositions du cahier des charges, ont été invités à déposer leurs offres financières le 20 décembre prochain. A noter que l’ouverture des plis des offres techniques a eu lieu en séance publique, et en présence des soumissionnaires, d’un huissier de justice et des représentants de la presse nationale. n

