De notre correspondante : Dominique Lorraine

Après deux années en virtuel en raison de la Covid, le Festival du Réel à Paris, consacré au documentaire, a retrouvé, pour sa 44e édition, son public aussi nombreux que fidèle. Outre les compétitions nationales et internationales, le Réel a proposé un panorama du documentaire contemporain africain et une belle sélection sur les Front(s) populaire(s), espace de la lutte.

L’Afrique documentaire

Cette sélection rigoureuse a permis de mettre à l’honneur des cinéastes assumant pleinement la subjectivité de leur regard.

«En nous confrontant à d’autres systèmes de représentation, à d’autres imaginaires – ceux des cinéastes mais aussi des personnes filmées – nous mesurons combien le cinéma est un art de connivence entre le cinéaste et le spectateur. Une connivence qui nous permet de faire l’expérience d’autres réels que le nôtre, de nous y reconnaître, d’y participer – ou pas», a expliqué la déléguée artistique du festival, Catherine Bizern. Il y a donc ceux qui ont ouvert la voie comme le Burkinabé Idrissa Ouedraogoou, le Sénégalais Samba Felix Ndiaye. On y trouve aussi l’emblématique Mauritanien Med Hondo avec «les Bicots Nègres, vos Voisins» (1973) sur la misérable condition des travailleurs immigrés, que l’Algérien Brahim Tsaki avec le sublime «les Enfants du Vent», en 1981, un triptyque, sans paroles, sur le dénuement et la solitude d’enfants.

Dans la jeune génération, Hassen Ferhani (membre du jury) avec «Dans ma tête un rond-point», tourné dans un abattoir d’Alger et multi primé dans les festivals du monde entier, et le Tunisien Hamza Ouni avec «El Gort», qui donne la parole à deux jeunes Tunisiens qui tentent de survivre en travaillant dans le commerce du foin. Dans «Talking About Trees», le Soudanais Suhaib Gasmelbari suit trois cinéastes facétieux et idéalistes qui sillonnent, à bord d’un van, les routes du Soudan pour projeter des films en slalomant la censure. Une riche et belle programmation qui confirme le désir, voire la rage des cinéastes africains de faire voler en éclats les représentations existantes jusque-là dans le documentaire. n

Articles similaires