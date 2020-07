Le nombre de cas de contamination à la Covid-19 ne cesse de monter, inscrivant ainsi dans la durée la tendance haussière de la pandémie en dépit des incessants appels à la vigilance et au respect des mesures barrières dictées par les autorités sanitaires.

441 nouveaux ont été enregistrés hier 5 juillet contre 430 la veille, ce qui porte à 15 941 (soit 36 pour 100 000 habitants) le nombre de sujets atteints depuis l’apparition de la pandémie, a indiqué hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

La journée d’hier a été cependant marquée par la baisse du nombre de décès avec 6 morts contre 9 pour la journée d’avant-hier. Avec ces 6 nouveaux cas, le nombre de décès s’établit désormais à 952. Pour ce qui est des sujets guéris, ils ont connu une baisse pour les dernières 24 heures passant de 349 à 311.

M. Fourar a fait remarquer, par la même occasion, que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des décès. En termes de répartition géographique, il a souligné que 31 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 15 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 21 autres ont notifié plus de 6 cas chacune. Par ailleurs, 53 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Le même responsable a souligné, à la lumière des chiffres communiqués, que « la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique », rappelant « l’obligation du respect du confinement et du port du masque ».

Le voisin de l’Ouest, le Maroc, vit lui aussi, un rebond inquiétant de la pandémie avec 698 nouveaux cas d’infection confirmés hier, ce qui représente le bilan quotidien le plus élevé depuis début mars. En cause de cette hausse, un nouveau foyer épidémiologique étant apparu dans une usine de la ville de Safi, qui a été placée en quarantaine, selon les médias. Les nouveaux cas (698) portent le bilan total à 14 132 officiellement recensés, depuis l’annonce du premier cas au Maroc début mars, dont 234 décès. La plupart des nouveaux cas sont dus à l’apparition d’un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons à Safi (sud), une ville portuaire à vocation industrielle, rapportent des médias locaux. Dans la nuit de samedi à dimanche, la ville a été placée en quarantaine et ses quelque 300 000 habitants soumis à un confinement total, ont annoncé les autorités locales, citées par la presse. Le Maroc a accéléré son déconfinement le 25 juin avec la réouverture des cafés, restaurants, hôtels et salles de sport ainsi que la reprise du tourisme intérieur et des déplacements interurbains.

En Iran, le ministère de la Santé a annoncé hier 163 morts supplémentaires dus à la Covid-19, soit le nombre de décès quotidiens le plus élevé depuis le début de l’épidémie. Son voisin, l’Irak, a déploré hier pas moins de 2 125 nouveaux cas d’infection confirmés et 105 nouveaux décès. <

Articles similaires