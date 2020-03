Selon un communiqué, rendu public hier samedi, à travers la cellule de communication de la wilaya, 438 passagers venant de Tunisie ont été accueillis par les services de sécurité, les agents de la Protection civile et les agents du secteur sanitaire. Ces touristes étaient contraints de revenir au pays après le couvre-feu imposé en Algérie. En effet, après les formalités d’usage et le test de santé en cette période de pandémie, ils ont été placés en isolement dans sept lieux distincts à travers la wilaya. Les hôtels Le Moulin et El Manar, dans la commune d’El Kala, ont été retenus pour le confinement. Une partie a été transférée sous bonne escorte au niveau de l’Institut de formation hôtelière du chef lieu El Tarf et l’hôtel Abu Nawes dans la commune de Bouteldja. La mise en isolement durera une quinzaine de jours et pourrait être prolongée en cas de constatation de signes chez eux du coronavirus. Selon la même source d’information, la restauration et les sites d’hébergement sont pris en charge par les services de la wilaya. Les responsables de la wilaya ont pris la décision de radicaliser les mesures afin de venir à bout de ce virus qui a provoqué la panique dans le monde. En effet, selon des informations en notre possession, des travailleurs et des fonctionnaires ont pris un congé forcé. Par ailleurs, les moyens de transport sont réduits au strict minimum, cafés et restaurants étaient quasiment vides hier vers 10 heures. Des jeunes mobilisés organisent des campagnes de sensibilisation appelant la population à rester chez elle afin d’éviter tout contact. Des jeunes volontaires disent que le seul moyen pour vaincre ce virus venu de Chine est le confinement. La population tarfinoise, réticente au début, a compris à travers la presse qui s’est mobilisée, le danger de la situation. « Un jeune du chef lieu crie à qui veut l’entendre « ce n’est pas une plaisanterie, la population est menacée ». Les règles préventives décrétées par le premier responsable de la wilaya sont appliquées à la lettre, policiers, pompiers et personnel médical-paramédical sont mobilisés. M. B.

