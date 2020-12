L’Algérie a connu une baisse aussi bien du nombre de contaminations au nouveau coronavirus que du nombre de décès selon le bilan présenté hier. Celui-ci fait état, en effet, de 416 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 434 cas la veille vendredi et 458 cas jeudi.

Pour les décès, ce sont 9 nouveaux malades qui ont succombé suite à leur atteinte au coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 11 personnes décédées vendredi et 9 jeudi.

Quant aux guérisons, un léger recul a été enregistré, avec 361 malades complètement rétablis ayant quitté les structures hospitalières, contre 367 le vendredi et 376 jeudi, selon le bilan présenté par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Pour ce qui est des malades en réanimation, il a révélé que leur nombre a connu une légère baisse. Il y a «actuellement 36 patients en soins intensifs», a-t-il fait savoir, contre 42 vendredi et 46 jeudi.

Avec les nouveaux chiffres, le nombre total des cas confirmés passe à «97.857 dont 416 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2.722 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 65.505», selon les précisions du Dr Fourar données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

La répartition des nouvelles infections au coronavirus révélée fait ressortir que «35 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 21 wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 13 autres ont enregistré plus de 10 cas», selon le même responsable.

A travers le monde, ce sont près de 80 millions de personnes qui sont contaminées au coronavirus depuis l’apparition de la pandémie il y a un an. D’où la recrudescence contre laquelle a mis en garde l’Organisation mondiale de la santé ces derniers jours se confirme. Le bilan d’hier fait, en effet, état de 79,9 millions de cas confirmés. Il en est de même pour le nombre de décès qui a totalisé 1,75 million de personnes mortes à l’échelle mondiale, dont plus de 330 366 aux Etats-Unis, 147 343 en Inde, 190.488 au Brésil.

