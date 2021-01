X Les Etats-Unis ont enregistré jeudi un nouveau record de décès sur 24 heures, en atteignant quasiment la barre des 4.000 morts quotidiens, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins qui font référence. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 265.000 nouvelles contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu. Le précédent record de décès en une journée avait été enregistré mardi, avec 3.936 morts (3.998 jeudi). Le nombre de personnes hospitalisées est aussi à un plus haut depuis le début de la pandémie, avec plus de 132.000 patients occupant des lits pour cause de Covid-19, selon les données du Covid Tracking Project, qui analyse quotidiennement les données aux Etats-Unis. Le pays n’avait jamais enregistré autant de nouveaux cas que durant la première semaine de 2021, de même source. La situation est particulièrement préoccupante dans le sud et l’ouest du pays. Les autorités californiennes ont annoncé jeudi avoir déployé au moins 166 remorques frigorifiques pour servir de morgues provisoires dans les hôpitaux submergés. A Los Angeles, une personne meurt du Covid-19 toutes les quinze minutes. Après une première vague –jamais vraiment retombée– à partir de mars, puis un rebond à l’été, les Etats-Unis sont confrontés à une nouvelle flambée de l’épidémie depuis maintenant plus de deux mois et demi. Après l’augmentation spectaculaire du nombre de nouveaux cas, celui des morts quotidiens a dramatiquement augmenté à partir de la mi-novembre, dépassant désormais quasiment systématiquement les 2.000 ou 3.000 décès par jour (hormis les week-ends, lorsque les remontées sont moindres). Le pays, où les restrictions dépendent des autorités locales, compte in fine sur la campagne de vaccination, qui a commencé mi-décembre, pour venir à bout de l’épidémie. Mais l’immunité collective tant attendue prendra encore des mois à se réaliser, préviennent les experts. Moins de 2% de la population a pour le moment été couverte, avec un peu moins de 6 millions de personnes ayant reçu une première injection. Au total, les Etats-Unis ont enregistré 21,5 millions de cas et près de 365.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.

