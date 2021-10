Hier, dimanche, le ministre de la Communication a procédé à l’installation du jury du Prix du président de la République du journaliste professionnel. La cérémonie a eu lieu au siège de son département et le thème retenu, cette année, est «l’information, entre liberté et responsabilité».

Devant les membres du jury, présidé par l’universitaire Slimane Aaradj, doyen de la Faculté des sciences politiques et des relations internationales, Amar Belhimer a fait savoir que le thème de cette édition «résume l’axe des réformes globales engagées par le secteur de la communication». Le concours organisé sur le thème de cette édition «constituera une occasion pour réitérer l’impératif respect de la dualité liberté-responsabilité en vue de promouvoir le message et la mission de l’information et de la presse», a déclaré le ministre.

«Aussi, l’on mise sur l’information électronique pour opérer une mutation positive à même d’être au diapason du numérique et des nouveaux médias», a-t-il souligné. Ajoutant que «ce type d’information a créé une nouvelle réalité dans le monde de la presse nationale et internationale, en impactant le concept des libertés dont celle du pluralisme de la presse ainsi que la responsabilité de ses professionnels, une résultante logique du respect de l’éthique et de la déontologie professionnelles».

Le Prix sera décerné le 22 octobre prochain à l’occasion de la Journée nationale de la presse. Le dernier délai de dépôt des dossiers de participation a été fixé au 16 octobre 2021.S. A.

