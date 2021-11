La troisième journée de Ligue 2, prévue demain à 15h00, sera riche en matchs derbies, avec pasmoins de cinq chauds duels entre voisins, avec en tête d’affiche MO Béjaïa – JSM Béjaïa et Hamra Annaba – USM Annaba dans le groupe Centre-Est, ainsi que le choc RC Kouba – USM El Harrach dans le groupe Centre-Ouest.

Même les autres duels entre voisins, notamment, MC El Eulma – CA Bordj Bou Arréridj et USMM Hadjout – WA Boufarik devraient valoir le détour, car comportant également une grande rivalité sportive entre les différents antagonistes, mais ce sont probablement les trois derbies suscités qui devraient le plus captiver l’attention.



RC Kouba-USM El-Harrach : mini derby algérois

Si le duel s’annonce plus ou moins «équilibré» entre le MOB et la JSMB, et entre les deux formations annabies, qui occupent actuellement pratiquement le même classement respectivement 10e et 8e places, les choses semblent se présenter autrement dans le derby algérois, avec des adversaires qui se trouvent aux antipodes du classement.

En effet, si le RCK est en tête de son groupe, après un carton plein de deux victoires en autant de matchs, il n’en est pas de même pour son futur adversaire, l’USMH, infortuné 13e, avec un seul petit point au compteur. Quoique, dans ce genre de duels entre voisins, les données d’avant-match constituent rarement «une source fiable» pour établir un pronostic juste, car les adversaires se connaissent tellement que même celui qui parait être le plus faible pourrait bousculer la hiérarchie.



Retrouvailles entre relégués

Autres matchs qui vaudront le détour ce vendredi, les chocs entre co-leaders des Groupe Centre-Est et Centre-Ouest, en l’occurrence US Chaouia – JS Bordj Ménael et MC El Bayadh – GC Mascara. Des duels dans lesquels le MCEB semble partir avec un léger avantage, en tant que nouveau promu, car il aura la chance de recevoir dans son stade fétiche Zakaria Madjdoub d’El Bayadh, alors que la JSBM, qui est aussi un nouveau promu, devra se déplacer au stade Zerdani Hassouna d’Oum El Bouaghi. La troisième journée nous propose également des confrontations entre ex-pensionnaire de Ligue 1 entre autres CA Batna-JSM Skikda et ASM Oran-USM Bel Abbes.

