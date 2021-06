PAR INES DALI

Le nombre des nouvelles contaminations au Covid-19 s’est encore inscrit en hausse, se rapprochant dangereusement de la barre des 400 cas par jour, selon le bilan diffusé hier. L’Algérie a enregistré 387 cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 364 cas la veille. A noter que c’est la capitale Alger qui enregistre le plus grand nombre de cas avec pas moins de 106 nouvelles contaminations.

Pour ce qui est du nombre de décès, une légère baisse est relevée et on déplore 7 personnes ayant perdu la vie suite à leur atteinte au coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 10 la veille, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Concernant les guérisons, le nombre de patients déclarés complètement rétablis et ayant quitté les établissements hospitaliers s’est élevé à 243 durant les dernières vingt-quatre heures, soit en très légère baisse par rapport à la veille où on comptait 238 cas. En revanche, cela ne va pas aussi bien pour les malades graves en réanimation dont le nombre augmente chaque jour au niveau des hôpitaux. Hier, ils étaient «27 patients en soins intensifs», contre 25 la veille, selon le bilan ministériel quotidien.

Par ailleurs, le nombre total des cas confirmés de Covid-19 en Algérie depuis l’apparition de la pandémie dans le pays en février 2020, s’est élevé à «132.034, dont 387 nouveaux cas durant les dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 3.544 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint 91.894 cas», a précisé le ministère de la Santé dans son communiqué.

A propos de la répartition sommaires des cas de coronavirus à travers le territoire national, il est souligné que «11 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières vingt-quatre heures, 26 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 11 wilayas ont recensé 10 cas et plus», selon les indications du ministère de la Santé, qui a tenu à rappeler, dans son communiqué, les recommandations quotidiennes. «La situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et des mesures de prévention», a-t-il noté, rappelant les plus importants d’entre elles, à savoir le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage des mains, et ce, en attendant la généralisation de la vaccination massive à travers le territoire national.

