Les services de la Protection civile ont enregistré, à mardi matin, 36 incendies déclarés dans 18 wilayas faisant 6 morts à Tizi Ouzou et un (01) autre à Sétif, indique un communiqué des mêmes services. Les services de la Protection civile ont enregistré, du 9 août à mardi matin, le déclanchement de 36 incendies au niveau de 18 wilayas dont 19 à Tizi Ouzou outre d’autres incendies enregistrés dans les wilayas de Tébessa, Jijel, Khenchla Médéa, Tiaret, Sétif, Béjaïa, Bouira, Bordj Bou-Arréridj, Skikda, Boumerdes, Guelma, Blida, El Tarf et Annaba, a précisé la même source. Les plus grands incendies ont été enregistrés à Tizi Ouzou où 19 incendies ont été signalés à Akbil, Idjeur, Aït Toudert, Ath Yenni, Abi Youcef, Ifigha, Larbâa Nath Irathen, Ouacif, Beni Douala, Yatafen, Illoula, Ouadhia et Ain el Hammam, a ajouté la même source. 12 incendies ont été circonscrits jusqu’à présent à Tizi Ouzou et plusieurs autres dans les wilayas de Bouira, Bordj Bou-Arréridj, Skikda, Boumerdes, Guelma, Khenchla, Tébessa et Blida », selon la même source. La Protection civile a mobilisé « des ressources humaines et matérielles énormes en vue de l’extinction des feux de forêts, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec 12 colonnes mobiles de l’Unité nationale d’entrainement et d’intervention et trois colonnes dans les wilayas de Boumerdes, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Sétif, Naâma, El-Bayadh et Tizi Ouzou, en sus de deux hélicoptère, de 900 agents de différents grades et 200 camions d’extinction », a rappelé la même source, ajoutant que « l’opération d’extinction des feux de forêts se déroule sous la direction du Directeur général de la Protection civile ». « Ces incendies ont causé plusieurs dégâts en termes de couvert végétal, entrainant le décès de sept personnes, dont six à Tizi Ouzou, une personne à Sétif (femme âgée de 23 ans), une personne, âgée de 65 ans, dans la commune d’Ait Yenni et une autre (52 ans) à Ait Bouhouni dans la commune d’Azazga. Il s’agit en outre d’une personne (28 ans) dans le village de Tenghicht dans la commune d’Azazga, d’une autre au village d’Ifigha (même commune), d’une autre qui est décédée au niveau de l’hôpital suite aux blessures de troisième degré, et d’une personne, âgée de 85 ans, dans la commune de Sidi Abdelaziz (wilaya de Sétif) », ont déploré les services de la Protection civile.

