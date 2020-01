Le film « Douleur et Gloire » de Pedro Almodovar, nommé seize fois à la plus importante cérémonie de récompense du cinéma espagnol, a raflé dimanche sept prix Goya, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. «Vous nous avez rendus très heureux ce soir», a réagi, ravi, le cinéaste de 70 ans lors du gala de la 34e cérémonie de la remise des prix Goya à Malaga, au sud de l’Espagne. Antonio Banderas, qui tient le rôle principal dans ce film largement autobiographique, a quant à lui reçu le prix du meilleur acteur. « J’ai tant appris de toi », a lancé pour sa part Banderas à Almodovar, qui l’a mis à l’affiche dans huit de ses films. « Tu m’as compris mieux que personne ». Deux semaines avant les Oscars, ce triomphe espagnol s’annonce de bon augure pour « Douleur et Gloire ». En effet, inspiré de l’enfance et de la jeunesse d’Almodovar, le film est nominé pour l’Oscar du meilleur film international qui sera attribué le 9 février. Antonio Banderas est quant à lui nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans ce film. Almodovar a choisi de faire d’Antonio Banderas, son alter ego. L’acteur propose l’« une de ses plus grandes compositions, empreinte de la sobriété naturelle qu’amène la maturité », soulignent les critiques.

Commençant au fond d’une piscine, alors que Salvador (Antonio Banderas) retient son souffle pour mieux laisser les souvenirs remonter à la surface, la trame de ce long métrage se déroule sur deux époques. D’abord celle du passé, marquée par une enfance ensoleillée, vécue dans un milieu modeste. Avec la mère adorée (Penélope Cruz) et les autres femmes qui l’entourent. Et il y a surtout le présent. A travers cette présentation d’un film vieux de trente ans, lors d’une rétrospective, à travers laquelle Salvador entrevoit une réconciliation possible avec son acteur principal (Asier Etxeandia). Cet évènement constitue ainsi le point de départ d’une plongée introspective passionnante dans l’esprit d’un artiste aussi rattrapé par ses malaises physiques. « Douleur et Gloire » a aussi reçu les Goya du meilleur second rôle féminin (pour Julieta Serrano), du meilleur montage et de la meilleure musique originale. Cette avalanche de récompenses scelle la réconciliation entre l’Académie espagnole du cinéma, qui remet les prix Goya, et le réalisateur fétiche de la « Movida » post-franquiste, vénéré à l’étranger pour ses films corrosifs et kitsch devenus de plus en plus sérieux au fil du temps. Nominé neuf fois au Goya du meilleur réalisateur, Almodovar n’avait reçu ce prix qu’à deux autres reprises dans sa carrière, en 1999, pour « Tout sur ma mère » et, en 2006, pour « Volver ». S’estimant injustement traité, le réalisateur avait même rompu avec l’Académie et refusé, plusieurs années durant, d’assister au gala des Goya. Parmi les autres prix décernés samedi soir, Belén Cuesta a reçu le Goya de la meilleure actrice pour son rôle dans « La trinchera infinita » (La tranchée infinie) des réalisateurs basques Jon Garaño, Aitor Arregi et José Mari Goenaga. Elle s’est imposée notamment face à Penelope Cruz, nominée pour son rôle dans le film d’Almodovar. Le Goya du meilleur film européen est revenu quant à lui au film « Les Misérables » du Français Ladj Ly.

