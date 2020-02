Sous le thème « faire taire les armes crée des conditions propices au développement de l’Afrique », la capitale éthiopienne Addis-Abeba abritera, aujourd’hui, le 33e Sommet de l’Union africaine. Un sommet qui sera dominé par les crises en Libye et au Sahel. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la tête d’une importante délégation, prend part au Sommet et présentera un exposé sur « la situation du terrorisme en Afrique et les moyens d’y faire face plus efficacement ».

Avec la présence du Président Tebboune à Addis-Abeba, l’Algérie enregistrera son retour avec une représentation au niveau présidentiel. Une carence qui dure depuis 2013 et la maladie de l’ex-président Bouteflika. Abdelmadjid Tebboune devra également participer à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA, consacrée à l’examen des derniers développements de la situation en Libye et dans la région du Sahel. Le Conseil de paix et de sécurité travaille sur le financement des opérations de soutien à la paix, un projet qui a des difficultés à se mettre en place. Autre enjeu important, la mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale (Zlec), lancée en juillet dernier à Niamey, toujours en proie à d’interminables négociations. Egalement à l’ordre du jour, la réforme de l’organisation panafricaine. Un ambitieux projet qui semble avoir été mis entre parenthèses en 2019. Ce sommet sera aussi l’occasion pour le Président en exercice, l’Egyptien Abdel Fattah Al-Sissi, de passer le témoin à son successeur, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa qui présidera aux destinées de l’UA pour cette année 2020.



Le poids d’Alger et de Pretoria

Le sommet, qui intervient après les rencontres de Berlin et de Brazzaville, est l’occasion pour les chefs d’Etat africains de faire entendre la voix du continent sur l’épineux dossier libyen. Car depuis le basculement de ce pays dans le chaos, il y a 9 ans, l’Afrique semble en marge. L’année dernière, le passage de l’Egyptien à la tête de l’UA n’aura rien arrangé. Et pour cause, le Caire étant l’allié de l’un des deux belligérants, le maréchal Haftar. Aujourd’hui, l’Union africaine a deux bonnes raisons de faire entendre sa voix sur le dossier libyen. D’abord, le rôle de l’Algérie qui s’est installée comme le médiateur inévitable dans le dossier libyen et aussi le nouveau président de l’UA Cyril Ramaphosa, qui reste respecté par les deux frères ennemis libyens. A Brazzaville, l’Algérie a annoncé l’organisation prochaine d’un forum de réconciliation nationale entre Libyens. Si désormais Alger et Prétoria poussent dans le même sens, l’Afrique sera sans doute plus forte. Des chefs d’Etat africains sont attendus à ce sommet dont le Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, président du G5 Sahel et du processus de Noakchott, et le Nigérien Issoufou Mahamadou, président de la Cedeao. En définitif, le Sommet se donne pour objectif « de sécuriser une démarche africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez-le-feu, le respect de l’embargo sur les armes et la cessation des interférences en Libye ». Au menu de ce Sommet extraordinaire figure l’examen des conclusions de la réunion du Comité de haut niveau sur la Libye à Brazzaville, celles du Congrès de Berlin ainsi que les acquis de la réunion des pays frontaliers de la Libye qui s’est tenue le 23 janvier à Alger. L’UA va proposer une mission conjointe d’observateurs avec l’ONU pour surveiller le respect du cessez-le-feu après que les deux camps rivaux ont accepté de négocier une trêve durable. Le Commissariat Paix et Sécurité a mis à profit ce sommet pour appeler à un sursaut au Sahel, où la menace s’étend et guette aujourd’hui l’ensemble des pays de la région. Jusqu’ici la réponse à la crise au Sahel demeure insuffisante, alors que les contributions financières promises à la force conjointe G5 Sahel ne sont pas entièrement encaissées. Le Sommet devrait aussi aborder l’épineux dossier malien, à la lumière des derniers développements positifs dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger. Le CPS sera informé des avancées enregistrées depuis la tenue de la 4e réunion ministérielle du Comité de suivi de l’accord (CSA) présidé par l’Algérie et le redéploiement des forces maliennes recomposées au nord du pays. Ce redéploiement est perçu comme une affirmation forte de l’autorité de l’Etat malien sur le territoire, notamment sur Kidal, ville symbole, qui lui a échappé de longue date. Au Conseil paix et sécurité de l’Union africaine, il est reconnu le rôle moteur de l’Algérie dans la relance de ce processus.