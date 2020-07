Le nombre de nouveaux cas de contamination a enregistré, hier, un record en dépassant même la barre des 600, ce qui dénote d’une évolution plus qu’inquiétante et qui appelle manifestement à des mesures encore plus coercitives, mais surtout de la rigueur dans l’application des interdictions de regroupements et des gestes barrières conseillés par les autorités sanitaires.

Six cent et un nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 314 guérisons et 11 décès ont été enregistrés les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Ce dernier a expliqué à cette occasion que le total des cas confirmés s’élève ainsi à 22 549, soit 1,4 cas pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures et celui des décès à 1 068 cas, alors que le nombre des patients guéris est passé à 15 744. M. Fourar a relevé, dans son point de presse quotidien, que 27 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale, tandis que 8 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures, alors que 14 ont enregistré entre 1 et 5 cas et 26 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune.

Ces chiffres doivent être décortiqués pour servir d’indices pour des études comparatives entre wilayas afin de pouvoir prendre des mesures appropriées et prévoir une tendance baissière dans les wilayas où la progression de la pandémie est sources de sérieuses inquiétudes. D’autant plus que ce sont les fêtes de l’Aïd El Adha qui pointent à l’horizon avec leur lot de rencontres et de visites familiales, qui risquent de constituer le lit d’une montée vertigineuse des cas de contamination à la Covid-19.

Par ailleurs, 67 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar pour qui la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

M. Fourar a appelé les citoyens, pour la énième fois, à veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques, un conseil que ne cessent de reformuler les médecins qui alertent quant à une situation qui devient de plus en plus difficile dans les établissements de santé.

