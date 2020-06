Trois-cent cinq (305) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 169 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 13273, soit 30 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 897 alors que le nombre des patients guéris est passé à 9371, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Il a, à ce propos, fait remarquer que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des décès. En outre, 33 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 21 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures. Selon la même source, 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 14 wilayas ont notifié plus de six cas chacune. Par ailleurs, 49 patients sont actuellement en soins intensifs, a fait savoir Dr Fourar. Il a, enfin, affirmé que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à veiller à la santé des personnes âgées notamment celle souffrant de maladies chroniques. (APS)

