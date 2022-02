Près de 70% des personnes atteintes de cancer des poumons commencent leur traitement dans un état «grave», a révélé, lundi, Pr. Asma Kerboua, cheffe d’unité Hommes pour la prise en charge du cancer des poumons au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC). Lors d’une rencontre sur la situation du cancer du poumon, Pr. Kerboua a précisé que 70% des patients commencent le traitement dans un état «grave», soulignant qu’un diagnostic précoce demeure la meilleure solution pour assurer une bonne qualité de traitement.

Elle a fait savoir que le vaccin contre cette maladie, appliqué dans certains pays, sera acquis «prochainement» par l’Algérie, après son inscription par le ministère de la Santé, relevant que ce vaccin avait donné des «résultats satisfaisants» après son introduction en plus de la chimiothérapie.

Concernant le taux de prévalence de ce type de cancer classé, en se basant sur le fichier national de l’Institut national de santé publique, parmi les cinq types répandus en Algérie (2ème derrière le cancer colorectal chez l’homme), Pr. Kerboua a fait état de 3.000 nouveaux cas par an, soit 17 cas pour 100.000 habitants.

Dans ce sillage, elle a imputé les facteurs de cancer du poumon notamment au tabagisme, malgré la révision en hausse annuelle des taxes imposées sur cette matière et la mise en place d’un plan national de lutte contre ce fléau.

Le cancer du poumon est répondu également chez les femmes, notamment chez la tranche d’âge 50-55 ans, a fait remarquer la même spécialiste qui a attribué cette prévalence à des facteurs purement hormonaux.

Elle a insisté sur l’impératif d’inclure des traitements innovants pour améliorer la vie des patients, à l’instar des pays développés.

Par ailleurs, elle a appelé à la nécessité de permettre aux patients de bénéficier des essais cliniques et de les généraliser au cancer du poumon, insistant sur l’éducation thérapeutique qui peut contribuer à améliorer de nombreux programmes de prévention mis en place par les pouvoirs publics.

Articles similaires