Frappé lui aussi par la pandémie du Covid-19, le monde du football est actuellement à l’arrêt total. De son côté, l’UEFA planche sur les possibles solutions pour arriver au terme de cette saison 2019-2020, tant pour les compétitions nationales, que pour la Ligue des champions ou encore la Ligue Europa.

Pour l’UEFA, le casse-tête ne fait que commencer. Si l’instance se l’est facilité, cette semaine, en annonçant le report de l’Euro à 2020, elle est encore loin de l’avoir résolu. Alors que le football est actuellement à l’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, la question de la fin de saison, tant des championnats nationaux que des Coupes d’Europe, revient avec insistance. Pour l’heure, difficile d’y répondre tant l’incertitude sur une éventuelle date de reprise est grande.



Une fin de saison… le 31 août ?

Mais de son côté, l’UEFA a mis trois hypothèses sur la table selon les informations de RMC et L’Equipe. Les voici :

La première, qui prévoit une reprise plutôt rapide de la saison, planche sur une date butoir au 30 juin. Ainsi, toutes les compétitions (championnats et coupes nationales, Ligue des champions, Ligue Europa, barrages Euro…) devront être terminées d’ici là.

La deuxième, elle, planche sur une fin de saison au 31 juillet. Ainsi, la Confédération européenne est prête à raccourcir, selon L’Equipe, le format actuel de la C1. Et si besoin, elle pourrait faire de même pour la prochaine.

La troisième repousse la fin de l’exercice actuel… au 31 août. Dans ce cas échéant, le début du prochain (2020-2021) serait donc repoussé.

Le président de la FIFA Gianni Infantino, qui voulait promouvoir la nouvelle formule de son Mondial des clubs l’an prochain, va lui aussi devoir se creuser la tête. La guerre des calendriers a probablement commencé.

