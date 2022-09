PAR MILINA KOUACI

La Constitution consacre le droit à l’éducation et à l’enseignement à tous les enfants, y compris ceux aux besoins spécifiques. Les autorités publiques ont pris un ensemble de dispositions pour assurer la scolarité de cette catégorie. De leur côté, les parents d’élèves appellent à l’intégration des élèves présentant un handicap sensoriel léger dans des classes normales.

Les personnes aux besoins spécifiques rejoindront, dans quelques jours, les bancs de l’école dans les trois cycles de l’enseignement à travers le territoire national, au titre de l’année scolaire 2022/2023.

«Ils sont plus de 30 000 élèves aux besoins spécifiques à travers 238 établissements spécialisés relevant du secteur de la Solidarité nationale et de la Famille, 15 annexes et plus de 1 000 classes spéciales ouvertes au niveau des établissements relevant du secteur de l’Education nationale», a affirmé, hier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, en marge d’une visite d’inspection à l’école des sourds à Rouiba. Elle a indiqué qu’une équipe pluridisciplinaire, constituée essentiellement d’éducateurs, de maîtres, de professeurs d’enseignement, d’assistants sociaux et de psychologues (orthophonistes, cliniciens et pédagogues) spécialisés, assure la formation des élèves. Elle a indiqué que toutes les mesures ont été prises pour assurer une bonne rentrée, insistant sur l’importance de l’inclusion sociale de cette catégorie. A chaque rentrée scolaire, la question relative à la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques fait réagir les familles dont les enfants souffrent d’un handicap. Des associations de parents d’élèves revendiquent une meilleure prise en charge pédagogique. «L’accès des personnes aux besoins spécifiques à l’école est un droit garanti par la loi. Les enfants ont le droit à une prise en charge pédagogique convenable et les enfants handicapés ont le droit à une intégration scolaire», indique Hamid Sadi, président de l’Union nationale des parents d’élèves.

Les parents d’élèves réclament l’intégration des élèves présentant un handicap sensoriel léger (malvoyant et malentendant) dans des classes normales, car elles permettent à l’enfant l’interaction avec des enfants normaux et facilitent ainsi leur inclusion sociale, explique M. Sadi. Alors que certaines écoles manquent de moyens et de structures adéquates pour la scolarisation de cette catégorie, des établissements scolaires ont recours aux auxiliaires de vie scolaires (AVS) qui n’ont pas une mission d’enseignement, mais d’aide à faciliter l’apprentissage en jouant un rôle de médiateur entre l’enfant, l’enseignant et ses camarades de classe pour une meilleure prise en charge pédagogique. « L’école est le deuxième milieu ordinaire de l’enfant, c’est pour ces raisons que nous demandons de le mettre dans des classes ordinaires et non spéciales », insiste M. Sadi. Il demande dans un autre volet, d’aménager des espaces pour faciliter l’accès des handicapés moteurs à leur classe. n

