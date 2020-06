l »information circulait sur les réseaux sociaux depuis hier soir, elle vient d’être confirmé par les services du Premier ministère. Quatre jours après sa désignation (et trois jours après sa prise de fonctions) en tant que ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Samir Chaabna quitte le gouvernement. La décision de nomination a été annulée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministère. « A l’occasion du remaniement ministériel, du 23 juin 2020, le député à l’Assemblée populaire nationale, M. Samir Chaabana a été nommé ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l’étranger« , a-t-on rappelé de même source.

Mercredi 24 juin 2020, Samir Chaabna lors de son installation

« Lors des consultations pour la constitution du gouvernement, a-t-on ajouté, M. Samir Chaabana a accepté le portefeuille de ministre délégué chargé de la Communauté nationale à l’étranger sans pour autant déclarer sa double nationalité« . « Il a été demandé à M. Samir Chaabna de se conformer aux dispositions prévues par la Loi n 17-01 du 10 janvier 2017, fixant la liste des hautes responsabilités de l’Etat et des fonctions politiques dont l’accès requiert la nationalité algérienne exclusive et de renoncer à sa nationalité étrangère« , a-t-on expliqué de même source. « Devant de son refus et sur décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sa nomination en tant que ministre délégué, chargé de la Communauté nationale à l’étranger a été annulée et par conséquent M. Samir Chaabna ne fait plus partie du Gouvernement« , a-t-on conclu.