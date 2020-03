A Tizi Ouzou, «le dispositif de veille et d’alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure de rigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». C’est ce qu’annoncent les autorités sanitaires de la wilaya qui investissent les réseaux sociaux et le plateau de la radio locale pour rassurer la population qui commence à prendre la mesure du danger réel que fait planer sur la santé publique la pandémie à l’échelle plantaire du coronavirus. Désormais, ici comme partout ailleurs en Algérie et dans le monde, les gens se rendent compte qu’on ne vit pas en vase clos et à l’écart du monde même dans n’importe quel village reculé de Kabylie. Le virus qui affole le monde avec sa fulgurance mortifère peut s’introduire et attaquer qui il veut et où il veut. Et c’est ce qui est arrivé, le 11 mars dernier, date à laquelle le premier cas avéré d’infection au coronavirus a été déclaré en Haute-Kabylie, précisément dans un village de la commune de Bouzeguène, à 60 km de Tizi Ouzou. Il s’agit d’un émigré d’une quarantaine d’années qui, de retour de France, a transporté avec lui le virus qui a été détecté par un médecin de Bouzeguène, chez qui il s’était rendu pour une consultation pour des problèmes respiratoires. Le patient, qui présentait des symptômes d’infection au Covid-19, a été orienté vers l’hôpital d’Azazga où il a été immédiatement pris en charge. Les deux autres cas enregistrés durant le week-end dernier sur le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou ont été détectés aux Ouadhias et à Draâ El Mizan. Les deux sujets en question ont été contaminés selon le même processus épidémiologique, à savoir leur entrée en contact avec des porteurs du germe venant de l’étranger ou avec des sujets autochtones qui ont été en contact avec des personnes porteuses du virus et venant de l’étranger. Cette situation épidémiologique des plus inquiétantes a suscité la mise en place d’une quasi situation d’alerte sanitaire de niveau «A» qui nécessite la réunion de tous les moyens de prévention. On est même dans la perspective e de l’alerte de niveau «C», un stade d’alerte qui oblige les pouvoirs à réquisitionner des infrastructures publiques (cités U et CFPA) pour améliorer les capacités d’accueil dans le cas d’augmentation du nombre de malades. Dans le même contexte, les autorités ont installé, jeudi dernier, une commission de crise et de suivi de l’évolution du coronavirus au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou.

Cette commission est composée des différents secteurs dont les services de sécurité et aura comme missions l’organisation des actions de sensibilisation et assurer une meilleure coordination entre les différents intervenants pour parer à tout risque de propagation du coronavirus. L’annonce a été faite par le Pr Abbès Ziri, directeur de la santé et de la wilaya d’ajouter que Tizi Ouzou a enregistré 3 cas confirmé de coronavirus et 8 cas suspectés mis en isolement. Douze cas ont été déclarés négatifs et ont quitté l’hôpital. Neuf sont encore gardés en observation et en attente des résultats des analyses qui sont effectués au niveau de l’institut Pasteur d’Algérie. Aucun mort n’a été enregistré, jusque-là.

Articles similaires