La sélection algérienne de basket-ball messieurs s’est qualifiée pour la 2e phase des qualifications pour l’Afro-Basket 2021, en dépit de sa défaite devant son homologue du Cap-Vert sur le score de (90-99), mi-temps (37-40) lors de la 2e manche du tournoi des pré-qualifications (groupe A), disputée jeudi à la salle de Staoueli (Alger).

Les scores des quarts-temps de la rencontre ont été comme suit : 1er QT: (21-17), 2e QT (16-23), 3e QT (29-26), 4e QT (24-33). Les protégés de Faid Bilal, vainqueurs hier mercredi, de la 1re manche (79-67), compostent ainsi leur billet pour la deuxième phase grâce à leur meilleure différence sur les deux matches (+3).

Sept zones prendront part aux pré-qualifications de l’AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E) au mois de janvier à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification.

Pour la deuxième phase des qualifications, les cinq vainqueurs de chaque groupe rejoindront 15 équipes qui ont participé à l’AfroBasket 2017 en Tunisie, à savoir, l’Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et l’Ouganda.

Les 20 équipes seront réparties en cinq groupes de quatre.

Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront en trois fenêtres internationales. Trois groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les deux autres commenceront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les lieux de ces tournois seront déterminés ultérieurement. Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ultime fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de l’AfroBasket 2021 qui aura lieu au Rwanda.

