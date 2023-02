Les participants à la 2e conférence internationale sur l’intelligence économique, tenue samedi à Alger, ont affirmé que le contexte économique mondial actuel était favorable à l’émergence de l’Algérie en tant que pôle industriel important.

Le conseiller en stratégie de développement industriel et enseignant à l’Université de Paris, Fateh Ouazani a déclaré dans son intervention que «l’Algérie dispose de grandes opportunités pour être un axe économique mondial important», d’autant qu’elle jouit de plusieurs atouts dont la position stratégique, la baisse du coût de la main d’oeuvre ainsi que les prix de l’énergie et du transport, outre la disponibilité des matières premières principales. L’intervenant a indiqué que l’Algérie est appelée à investir davantage dans la transformation des matières premières et la cessation de leur importation à l’état brut, pour les exploiter dans le développement de l’industrie locale, affirmant que l’Algérie s’est lancée effectivement dans cette trajectoire. Le conseiller en développement, Abdelmadjid Messaoudi a, quant à lui, fait savoir que l’Europe s’oriente vers le sud de la Méditerranée, ce qui propulse l’Algérie à être «un axe géoéconomique», dès lors qu’elle dispose de grandes capacités dans les domaines de l’énergie, les mines et l’agriculture. M. Messaoudi a jugé nécessaire d’exploiter les opportunités disponibles en Europe étant donné la proximité géographique, insistant sur «l’impératif de ne pas reproduire les mêmes erreurs commises par le passé». L’expert en économie, Mohammed Hachemaoui considère que l’Algérie figure parmi les Etats qui jouissent d’une souveraineté économique, d’où sa capacité durant la pandémie du Coronavirus de subvenir aux besoins des citoyens, soulignant «l’impératif de défendre cette souveraineté économique, avec une ouverture sur les marchés extérieurs». La nouvelle loi sur l’investissement et les amendements en cours de la loi sur la monnaie et le crédit, en sus de certaines lois du commerce extérieur ont, selon M. Hachemaoui, mis l’Algérie au diapason des développements économiques internationaux. Pour sa part, le Directeur général (DG) de la Veille stratégique, des Etudes et des Systèmes d’information au ministère de l’Industrie, Bachir Kechroud a souligné la présence d’indicateurs en Algérie qui «affirment son potentiel pour exploiter les opportunités disponibles sur la scène internationale». Le monde vit, dit-il, une guerre d’informations dont l’objectif est de se positionner dans les marchés internationaux, mettant l’accent sur l’importance de l’intelligence économique qui consiste à faire une collecte d’informations, à les analyser et à les orienter au service du pays. A noter que la 2e Conférence internationale sur l’intelligence économique, qui a débuté samedi, regroupe plus de 350 participants, dont des experts nationaux et internationaux, des opérateurs économiques des secteurs public et privé, outre des chercheurs et des professeurs universitaires pour un échange d’expertises et de vues sur l’application de l’intelligence économique et de la veille stratégique pour faire face aux nouveaux défis géopolitiques et économiques. Cette Conférence, dont les travaux se poursuivront dimanche, sera sanctionnée par des recommandations à même de contribuer à la mise en place d’outils d’intégration du système économique au niveau des entreprises.

(APS)