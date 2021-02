Des manifestations ont été déclenchées, pour marquer le second anniversaire du Hirak, ce lundi matin (et sont toujours en cours) dans plusieurs régions du pays. Alger, Annaba, Bouira, Tizi-Ouzou, Sétif, et bien d’autres villes ont vibré aux slogans des jeunes et moins jeunes qui ont investi les rues.

Plus de détails dans nos prochaines éditions