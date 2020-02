L’international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur africain évoluant en Europe durant le mois de janvier, selon le sondage effectué par la rédaction d’Orange Football Club. Mahrez a devancé le Marocain Youssef El-Arabi (Olympiakos) et le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool).

Auteur de trois buts et d’une passe décisive en sept apparitions lors du mois écoulé, Mahrez est considéré comme l’un des grands artisans de la bonne première moitié de saison des «Citizens» (16 victoires, 3 nuls et 6 défaites en 25 matchs de Premier League). L’enfant de Beni Snous (Tlemcen, Ouest algérien) a récolté 94% des voix (3625 votes) et devance largement l’expérimenté canonnier marocain, Youssef El-Arabi (5%, 173 votes). Le podium a été complété par la star sénégalaise Sadio Mané avec 1% des suffrages (22 votes), tandis que l’Egyptien Mohamed Salah (18 votes) et le buteur congolais Dieumerci Mbokani (8 votes) se classent respectivement 4e et 5e de cette consultation.





