Deux cent soixante-dix-huit (278) citoyens algériens venus de France ont été mis en quarantaine dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris, vendredi, de la direction de la Santé et de la Population de la wilaya. «Arrivés à l’aéroport international d’Oran dans la matinée du vendredi à bord de deux avions en provenance de Lyon et de Marseille, les 278 passagers ont été mis en quarantaine au niveau de deux établissements hôteliers privés dans la zone d’expansion touristique (ZET) «Les Sablettes» à la commune de Mazagran (Mostaganem Ouest). «Dans ce cadre, une quarantaine de personnes ont été mobilisées parmi le personnel médical et paramédical et les agents administratifs pour assurer la surveillance et les soins médicaux des citoyens mis en quarantaine pendant 14 jours», a ajouté la même source. Trois ambulances et une clinique mobile avec des médecins spécialistes en médecine interne, réanimation et maladies infectieuses ont été également mobilisées pour suivre l’état des voyageurs mis en quarantaines dont des personnes âgées et des enfants issus de plusieurs wilayas, selon la même direction. A leur arrivée à l’aéroport international d’Oran, les Algériens venus de France ont été directement transférés aux deux structures hôtelières pour leur isolement, à bord de 20 bus assurés à cet effet par les services de la wilaya, a affirmé la direction locale des Transports. A rappeler que le groupe hôtelier AZ, Al-Mountazah et Al-Mansour Palace et Zohor (Mostaganem) avaient mis leurs établissements à la disposition des autorités locales pour le placement en quarantaine des citoyens, en cas de besoin, a-t-on appris de la direction locale du Tourisme. Selon les mêmes sources, une troisième vague de passagers algériens qui arriveront du Royaume-Uni sur le prochain vol Londres-Oran seront placés en quarantaine au niveau de l’un des hôtels situés aux Sablettes.

(aps)

