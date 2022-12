Les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté trois (3) individus, dont une femme, impliqués dans deux affaires distinctes, pour agression contre le personnel médical, indique mercredi un communiqué des mêmes services. Les trois suspects âgés entre 28 et 31 ans, sont poursuivis pour violences en établissements de santé et agression de personnel médical, précise le communiqué. Les deux affaires ont été traitées par les services de la 2e sûreté urbaine d’Hussein Dey (circonscription administrative d’El Harrach). Ces derniers sont intervenus au niveau du service de pédiatrie de l’hôpital d’Hussein Dey samedi dernier suite à une agression contre des médecins qui ont été grièvement blessés, précise la même source ajoutant que les mis en cause ont été arrêtés et des armes blanches ont été saisies. Après parachèvement des procédures légales, les suspects ont été déférés devant le tribunal d’El Harrach, conclut le communiqué.

Articles similaires