Le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (Burkina Faso) est maintenu en dépit de la crise sécuritaire que connait le pays. Cette 25e° session est dédiée aux «Cinémas d’Afrique et à la Culture de la paix». 25 films en compétition officielle vont concourir pour l’Etalon d’Or. Parmi eux, «The Last Queen» de Adila Bendimered et Damien Ounouri (Algérie), «The Blue Caftan» de Maryam Touzani (Maroc), «Xalé» de Moussa Xéné Absa (Sénégal), «Sous les figuiers» d’Erige Séhiri (Tunisie), «Sira» d’Appoline Traoré (Burkina), «La Plantation des planteurs» de D.F Young (Cameroun).

Au total, malgré la situation du pays, le Burkina qui produit une quantité de films présente 26 films au 25e° Fespaco, fictions et documentaires confondus.

Ale Moussa Sawadogo, le délégué général du Fespaco, affirma avoir le soutien des autorités pour assurer la sécurité des participants.

Azzedine Mabrouki

