La commune de Sidi Belattar (Mostaganem) a bénéficié récemment d’un programme de développement de sept opérations d’urgence dans divers secteurs, a-t-on appris, dimanche auprès des services de la wilaya. Selon la cellule de communication et d’information de la commune de Sidi Belattar (Mostaganem), le wali Aïssa Boulahia s’est enquis, dimanche, de l’état d’avancement des opérations de développement dont avait bénéficié la commune. Il s’agit ainsi de la réhabilitation des routes, du renforcement de l’éclairage public, de l’amélioration urbaine, du raccordement au réseau d’alimentation en eau potable et de l’Habitat. Cette collectivité locale a bénéficié, dans ce cadre, des projets d’amélioration urbaine, de réhabilitation du réseau routier, de modernisation de l’éclairage public et d’aménagement des trottoirs, pour un montant de l’ordre de 47 millions DA, a-t-on ajouté de même source. Elle a également bénéficié d’un projet de réhabilitation du CW60 reliant le centre de la commune de Sidi Belaatar à la RN 11 sur une distance de 13 km, devant permettre de désenclaver et de faciliter le déplacement des populations de onze (11) localités. Le chef de l’exécutif s’est également rendu dans la localité d’Ouled Bettahar, relevant de cette commune, où il a inspecté les travaux de réhabilitation des routes, en cours de réalisation. En ce qui concerne l’eau potable, le wali qui a inspecté le projet de réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable au centre de la commune, pour un montant de 2,9 millions DA, a sommé les gestionnaires de lancer prochainement les travaux, dans les localités El Massada et Ouled Essafi. S’agissant du secteur de l’Habitat, le parc logement de cette commune a été renforcé par un projet de réalisation de 55 logements de type public locatif pour lequel une assiette a été dégagée. Les démarches administratives y afférentes seront parachevées et seront lancées prochainement. Les populations rurales et des zones enclavées ont, quant à elles, bénéficié de 40 aides financières destinées à l’auto-construction, a ajouté la même source. Le wali de Mostaganem s’est aussi enquis durant cette visite, de la situation du service public et de la qualité des prestations administratives assurées aux citoyens au niveau des différents services communaux. Sur place, le wali a insisté sur l’impératif de bien accueillir les citoyens, d’assurer une meilleure prise en charge de leurs attentes et de faciliter les opérations de retrait des différents documents administratifs.

