Organisé par le secrétariat nationale de l’Union des agriculteurs algériens de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, Mobilis accompagne la 24ème édition du «Festival annuel de la fête du chameau», qui se tient du 24 au 26 Février 2020, dans cette wilaya, sous le slogan «Le chameau, une richesse et un patrimoine».

Cette manifestation culturelle très attendue par les adeptes de ce noble quadrupède, qui symbolise à lui seul la vie nomade du Sahara, s’inscrit dans le cadre de la promotion et le développement de la filière cameline et la nécessité de son exploitation dans le développement économique dans les régions du grand sud algérien.

Durant trois jours, la ville de Bordj Badji Mokhtar ainsi que la population des wilayas avoisinante comme Tamanrasset, Illizi et Adrar, vivront au rythme d’une ambiance festive et d’un programme riche et attractif, avec des activités culturelle, artistique et sportive, dont l’organisation d’une course de «méhari», reflétant la culture, la civilisation et l’authenticité des habitants des régions du sud.

Les organisateurs et les éleveurs mettront l’accent sur la nécessité d’officialiser ce festival et de lui conférer une dimension nationale, vu son importance sur les plans culturel, économique, religieux et touristique.

Mobilis, conscient de l’importance de préserver et de sauvegarder ce patrimoine culturel national inestimable à dimension universelle, confirme ses valeurs de citoyenneté, réitère son soutien à la valorisation de la filière cameline et la sauvegarde de l’intégrité des traditions ancestrales et à leur transmission aux jeunes générations.

