Coupe d’Angleterre

Liverpool domine Cardiff (3-1) et file en 1/8es de finale

Liverpool n’a pas trouvé de difficultés pour se qualifier aux 1/8es de finale de la Coupe d’Angleterre de football, en battant dimanche à domicile face à Cardiff (3-1).

Face à un adversaire plus préoccupé par son maintien en Championship (Div.2 anglaise) et qui avait rajeuni son onze, les «Reds» ont fait la différence en seconde période par Diogo Jota (1-0, 53e), Takumi Minamino (2-0, 68e) et Harvey Eliott (3-0, 76e) de retour d’une grave blessure à la cheville gauche en septembre, avant que Rubin Colwill (19 ans) ne réduise

le score (3-1, 80e).

En 1/8e de finale, Liverpool recevra Norwich, qualifié en déplacement face à Wolverhampton (1-0).

Liverpool rejoint ainsi au prochain tour les autres cadors de la Premier League tels que Manchester City, facile vainqueur samedi à la maison face à Fulham (4-1), grâce notamment à un doublé de l’ailier international algérien Riyad Mahrez.

La surprise des 1/16es de finale a été créée par Middlesbrough, qui est allé s’imposer à Old Trafford devant Manchester United de Cristiano Ronaldo (1-1, aux t.a.b : 8-7).

Les deux derniers matchs des 16es se déroulent ce dimanche : Nottingham Forest – Leicester City (17h00) et Bournemouth – Boreham Wood (19h30).

