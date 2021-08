Manchester United : Pogba fait polémique

Manchester United a poursuit son bon début de saison dimanche en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Raphaël Varane y a notamment fait ses débuts et s’est illustré avec une passe décisive. Paul Pogba, en revanche, n’a pas été aussi décisif (du moins dans les stats) que lors des 2 premières journées.

Et le Français s’est même illustré, mais négativement dimanche. Comme le rapporte le Daily Telegraph, le champion du monde 2018 s’est rendu coupable d’une grosse semelle sur Ruben Neves. The Sun estime par exemple hier matin que le Français a été «chanceux» de ne pas se faire expulser alors que le consultant TV, Greame Souness, était très en colère contre la non-décision du corps arbitral. «Comment cela n’a pas été faute», titrait le Daily Mail hier avec une photo de la semelle en question. Cela risque de faire parler dans les prochains jours.

