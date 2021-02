PAR INES DALI

Le nombre de contaminations quotidiennes au nouveau coronavirus s’est inscrit à la baisse de même que celui des décès, selon le bilan présenté hier, tandis que le nombre des malades en soins intensifs et celui des guérisons sont restés quasiment stables, avec de très légères fluctuations.

L’Algérie a enregistré 223 nouveaux cas confirmés de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 246 la veille. Le nombre de décès qui se maintient fort heureusement à des niveaux au-dessous de 10, était de 3 durant les dernières vingt-quatre heures, contre 6 la veille.

Pour les guérisons, il a été enregistré un léger recul. Leur nombre est passé à 183 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 186 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Concernant les patients en soins intensifs, leur nombre a connu une légère baisse. «Il y a actuellement 25 patients en soins intensifs», contre 26 la veille, selon le même responsable.

Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, il y a une année, le total des cas confirmés s’est élevé à «109.782 dont 223 nouveaux cas les dernières vingt-quatre heures, soit 0.5 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.926 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 75.243», selon les précisions du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie.

Par ailleurs, «18 wilayas ont recensé durant les dernières vingt-quatre heures entre un et 9 cas, 5 autres ont enregistré plus de 10 cas, alors que 25 wilayas n’ont enregistré aucun cas», a révélé le membre du Comité scientifique.

A la fin de son point de presse, il a tenu à rappeler les recommandations quotidiennes, dont le port obligatoire du masque et la distanciation physique, et ce, même après le début de la vaccination qui reste, pour l’heure, assez timide au vu des doses de vaccins disponibles. Il a, également, insisté sur la nécessité de continuer à respecter les autres mesures d’hygiène comme le lavage récurrent des mains.

Dans le monde, la pandémie de coronavirus continue de se propager et de tuer. Depuis son apparition en décembre 2019, elle a fait 106,9 millions de contaminations dont 304.166 nouvelles durant les dernières vingt-quatre heures, et plus de 2,34 millions de décès dont 8.021 durant les dernières vingt-quatre heures.

