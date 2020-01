Des quantités de 190 kg de poulets et 30 kg d’abats de poulets putréfiés ont été saisies par les éléments de la police de Sidi Bel Abbès, à bord d’une camionnette. Les éléments de la police, qui avaient passé au contrôle les véhicules au niveau du barrage fixe sur la route d’Oran prolongée, ont intercepté la camionnette à bord de laquelle il était transporté la quantité de viandes blanches qui dégageait de mauvaises odeurs et l’ont saisie. L’inspecteur vétérinaire du bureau d’hygiène communal a révélé que la viande était impropre à la consommation et a été détruite. Le propriétaire de la viande a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès, pour transport de viandes blanches impropres à la consommation, sans respect des conditions de conservation et d’hygiène.

Un couple asphyxié par le gaz de leur véhicule

Un couple a été retrouvé, jeudi après-midi, sans vie dans leur véhicule et leurs dépouilles ont été déposés par les éléments de la Protection civile à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani. Les deux victimes, une femme et un homme âgés de 61 et 64 ans, ont été asphyxiées par le gaz qui se dégageait du chauffage de leur véhicule. Selon les éléments d’information, le véhicule était en marche dans le garage de leur immeuble situé dans la cité Bélabessienne dans la ville de Sidi Bel Abbès. Une autopsie est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes de la mort.

Un jeune homme percuté par un train

Les éléments de la Protection civile de Sidi Bel Abbès ont transféré, jeudi matin, le corps d’un jeune homme à la morgue du centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani pour autopsie. Le jeune homme a été renversé par le train au passage à niveau non protégé, à proximité du quartier Sidi Djilali et découvert par des passants de bon matin. Une enquête a été ouverte par les services de la police pour déterminer les circonstances du drame.