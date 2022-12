Une forte affluence de visiteurs a marqué, jeudi, l’ouverture, dans une ambiance pour le moins festive, de la 21e édition de la fête de la figue sèche de Béni-Maouche, à 75 km au sud-ouest de Bejaia, a-t-on constaté. Organisée par l’association des producteurs de la figue de Béni-Maouche et abritée par le complexe sportif de proximité de la ville, la manifestation est animée par 70 exposants, dont la majorité sont des producteurs de figues sèches. L’événement a drainé dès son ouverture, une grande foule, composée essentiellement des férus de ce fruit, venus rafler en premier les meilleurs spécimens qui, cette année, s’offrent dans un éventail fortement réduit en raison de la sécheresse et de la baisse conséquente de la production, a-t-on appris des organisateurs. Sur l’ensemble des variétés existantes, seules celles appelées «Azendjer» et «Thaberkent», deux variétés de couleur noire, y sont exposées avec profusion, ayant échappé toutes deux à la vague de chaleur intervenue en juin dernier. Le fruit a été impacté dans son aspect qualitatif, ne se présentant que dans une forme dure, fortement asséchée, et surtout chétive, a-t-on constaté. Dès l’ouverture, les connaisseurs et amateurs ont afflué vers les bons stands pour faire leurs emplettes, optant pour les étals des exposants venus des localités de l’Est dont Bouandès et Bousselem, plus chanceux dans leurs récoltes et moins accablés par le climat et les incendies, dont la survenue a causé des dégâts importants dans les vergers de la vallée de la Soummam. La rareté du produit a ostensiblement déteint sur les prix, le fruit, en fonction de la qualité, s’étant négocié entre 1.500 DA et 2.300 DA le Kilo au grand dam des consommateurs, visiblement mécontents. Il faut dire que pour la majorité des habitants de la région, malgré les effets de la sécheresse que d’aucuns ont endurés pleinement, l’envol des prix ne se justifie pas au regard du potentiel de la wilaya, premier bassin figuicole national, selon les chiffres communiqués par la direction locales des services agricoles. Le verger de Bejaia s’étendant sur 8.781 ha dont 8.445 ha productifs totalisant 764.179 figuiers. La production de l’actuelle saison n’a pas dépassé 10.000 quintaux de figues contre 25.200 quintaux en 2021. n

