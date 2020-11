Le Premier ministre Abdelaziz Djerad s’est rendu cet après-midi dans la daïra de Gouraya (wilaya de Tipasa) pour s’enquérir du bilan des dégâts et de la prise en charge des familles après les 21 incendies qui se sont déclarés ce week-end dans la partie ouest de la wilaya.

Le Premier ministre, accompagné des responsables de la Gendarmerie nationale, de la DG de la Sûreté nationale, s’est rendu sur les lieux du sinistre qui a coûté la vie à deux jeunes surpris par le feu dans leur poulailler.

«Il est de notre devoir de venir nous enquérir de la situation et de vous soutenir dans ces moments difficiles», a déclaré Abdelaziz Djerad à son arrivée sur les lieux qui ont le plus souffert des incendies, dont une dizaine de familles qui ont vu leurs demeures détruites. Le Premier ministre a promis que tout sera fait pour connaître l’origine de ces incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Ces familles seront prises en charge et chaque arbre détruit sera remplacé, a promis le Premier ministre.

Un des 21 incendies, qui ont détruit 500 ha dans la wilaya de Tipasa durant ces deux derniers jours, est toujours en cours à Gouraya même s’il est maîtrisé, selon la Conservation des forêts – qui l’a déclaré au moment où nous mettions sous presse – et les équipes sur place travaillent sans relâche pour l’éteindre complètement et empêcher un nouveau départ.

On apprend qu’un nouveau feu de forêt vient de se déclencher dans la commune de Tipasa, au douar Guergour, dans la région du Chenoua.

De mémoire de forestier et d’agent de la Protection civile, jamais des feux de forêt ne se sont propagés à cette vitesse et aussi loin des lieux des sinistres et des espaces forestiers pour se diriger vers le littoral, ce qui a obligé les responsables de la wilaya à couper la circulation routière sur le tronçon de la RN 11 menant vers la partie ouest de la wilaya.

Des espaces forestiers de quatre daïras, à savoir Damous, Gouraya, Cherchell et Menaceur, ont été cernés par les feux à plusieurs endroits et en particulier non loin de certaines habitations, ce qui a fait craindre le pire et obligé des familles à fuir vers les centres urbains.

Deux personnes encerclées jeudi soir à Gouraya par les flammes d’un incendie, qui s’est déclaré dans un poulailler dans le douar de Mhaba, la région la plus touchée de la wilaya, ont, malheureusement, péri calcinées car n’ayant pas eu le temps de se sauver, tandis que les nombreux habitants dans la zone touchée par le sinistre, asphyxiés par la fumée, ont été pris en charge à l’hôpital de Gouraya. Toutes les personnes dirigées vers les secteurs sanitaires de la région sont sorties indemnes, selon le DSP qui précise qu’hormis les deux hommes pris au piège dans leur poulailler, tous les autres sont indemnes.

L’opération d’extinction est en cours et les fumerolles sont surveillées de près par les agents des forêts et ceux de la Protection civile qui ont mobilisé tous leurs effectifs, craignant de nouveaux départs étant donné que les mêmes conditions climatiques sévissent dans la wilaya avec des vents intermittents et une forte chaleur.

Selon les premiers bilans et analyses au niveau local relatifs à la survenue de ces feux, des conditions climatiques marquées par des rafales de vent dépassant 120 km à l’heure et par une forte canicule, sont à l’origine de la propagation des incendies et de leur étendue sur plusieurs daïras de la partie ouest de la wilaya, ce qui a posé de sérieux problèmes pour les circonscrire rapidement. Mais il est sûr que l’origine de ces départs de feu est toujours, sinon à plus de 90%, d’origine humaine selon le Conservateur des forêts Djamel Belaïb qui explique qu’étant donné que les forêts de la wilaya sont en majorité privées, leurs propriétaires s’adonnent souvent à des opérations de nettoyage imprudentes, qui se font sans les mesures de précaution nécessaires d’où des départs de feux immédiats qui, en cas de vent, se propagent très vite dans les environs.

Selon le premier bilan des incendies de la Conservation des forêts, près de 500 ha de forêt ont été détruits par les feux qui ont traversé la ville de Gouraya et se sont déplacés vers les plages. Les incendies ont atteint, sous l’effet des rafales de vent, cinq douars, à savoir Imelhaine, Nihaya, Saadouna, Iachouren, Izeghran et Oued Essebt, incitant les autorités locales à l’évacuation des citoyens. L’incendie le plus important a touché 12 douars dans la daïra de Gouraya où habitaient les deux victimes et les nombreuses personnes asphyxiées par la fumée ou ayant subi de légères blessures.

Les 21 incendies de ce weekend viennent s’ajouter aux 333 foyers d’incendie de forêt enregistrés depuis le 1er juin détruisant 3 700 ha à ce jour -y compris les 500 ha de ces dernières 48 heures.

Habituellement, au 31 octobre, on clôture la campagne des feux de forêt (avec le dernier bilan de 3 200 ha) mais, en raison de la sécheresse et de la survenue de la chaleur, les équipes se remobilisent.

Les éléments de la Sonelgaz ont procédé, à titre préventif, à la coupure de l’électricité et du gaz dans les quartiers à risque.

Outre la colonne mobile des services des forêts, toutes les unités de la Protection civile de la wilaya de Tipasa ont été mobilisées et renforcées par l’Unité nationale d’intervention d’Alger et de Blida. Plus de 53 sapeurs-pompiers et 16 camions ont été dépêchés d’Alger pour porter main forte à leurs collègues de Tipasa, où les feux, qui se sont déclarés vendredi soir, n’étaient toujours pas maîtrisés.

La wilaya de Tipasa a enregistré durant l’été 2020 le bilan le plus lourd pendant la dernière décennie, en termes de pertes occasionnées au patrimoine forestier par les incendies qui ont ravagé plus de 3 200 hectares de forêts de pins d’Alep.

Il faut signaler que Tipasa fait partie des 10 wilayas touchées par les incendies ces dernières 48 heures. Pour l’heure, on ignore les raisons à l’origine de ces déclenchements de feux.

Les responsables de la wilaya de Tipasa avaient annoncé, en septembre dernier, avoir enregistré, durant l’été 2020, son plus lourd bilan de dégâts occasionnés et arrêté plusieurs pyromanes en août à la suite de violents incendies.

Pour ce faire, la wilaya a été renforcée en moyens matériels et humains pour faire face aux feux de forêt en juin dernier avec l’arrivée d’une colonne mobile, composée de 8 camions d’intervention tout-terrain. Destiné à la lutte contre les incendies de forêt, elle a été installée dans l’ex-caserne des gardes communaux de Sidi Moussa (commune de Nador) au niveau de la wilaya de Tipasa par la Conservation des forêts qui précise que celle-ci desservira, aussi, la wilaya de Chlef.

L’arrivée de cette colonne mobile a été bien accueillie au niveau local, d’autant que la wilaya est classée, cette année, première en matière de feux de forêt, comme le dira, non sans le déplorer, le responsable de la Conservation des forêts de Tipasa. Selon le chef de la Conservation des forêts de la wilaya Djamel Belaïb, cette colonne mobile inter-wilaya puisqu’elle va couvrir, aussi, la wilaya de Chlef, a été installée dans le cadre du dispositif d’intervention estivale contre les feux de forêt qui sera en vigueur jusqu’au mois d’octobre prochain.

Quelque 45 agents, tous grades confondus, font partie de cette colonne mobile dotée de 8 camions légers de lutte contre les incendies de forêt, un camion de moyen tonnage, un camion ravitailleur, une ambulance médicalisée, un bus de transport des troupes et du matériel d’intervention.