Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a indiqué, que l’année 2022 sera l’année de l’oncologie grâce à la mise en branle de plus de 10 projets liés à la fabrication locale des médicaments utilisés dans le traitement des cancers. «Trois projets menés par Saidal pour la fabrication locale des médicaments traitant le cancer ont déjà abouti, et sept autres seront finalisés en 2022», a assuré M. Benbahmed dans une déclaration à la presse, en marge de la tenue de la 16e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie (SIPHAL 2022). Assurant qu’en 2023 «tous les médicaments utilisés dans le traitement des cancers seront produits localement», évitant ainsi toute pénurie dans ce domaine, il a estimé que la production locale de ce genre de médicaments est la meilleure façon de régler la problématique de la disponibilité d’une façon définitive. M. Benbahmed a relevé que, depuis deux années, les laboratoires locaux ont réussi à augmenter la production locale des médicaments y compris les médicaments traitant la Covid-19. Il a rappelé, dans ce cadre, que l’Algérie fait partie du cercle fermé des pays qui ont réussi à produire localement le vaccin anti-Covid, ajoutant que les opérateurs algériens sont appelés à redoubler d’efforts pour aller vers l’exportation. Tout en appelant les producteurs de médicaments algériens à aller vers l’exportation, le ministre a annoncé qu’au courant du mois de mai prochain, un salon dédié au médicaments sera organisé à Dakar au Sénégal où l’ensemble des producteurs de médicaments algériens pourront présenter leurs produits, en présence des centrales d’achat de médicaments essentiels de toute l’Afrique de l’ouest. La PDG du groupe Saidal, Fatoum Akassam, a souligné, dans une déclaration à la presse, que le groupe détient actuellement trois nouvelles usines localisées à Cherchel, Constantine et dans la localité d’El Harrrach (Alger centre) et dont la capacité de production des médicaments utilisés dans le traitement du cancer ainsi que de l’insuline est «très grande et de haute qualité».

