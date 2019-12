de Ghardaïa, O. Yazid

Ce sont les vacances d’hiver et quel meilleur lieu pour nos enfants pour laisser leur joie de vivre rayonner qu’un parc d’attractions. Et le parc d’attractions «Oasis Kid’s» de Ghardaïa est sans conteste, dans la région, le lieu idoine et le mieux indiqué pour offrir des moments de magie à nos chérubins.

En effet, depuis le début des vacances d’hiver, c’est le grand rush vers les hauteurs de la ville en direction de cet univers entièrement dédié aux enfants, un petit parc d’attractions dénommé, et bien nommé, «Oasis Kid’s». Ici, c’est un petit monde de rêves, d’évasion et de joies. Un petit monde, à la superficie et dimension d’une agora, fait de rires à gorges déployées et de cris d’innocence, de joies et de sourires sincères, de l’enfance pure et sans méfiance. Ici, et pour une fois, ce sont les enfants qui emmènent leurs parents vers leur petit paradis où tout, ou presque, leur est dédié. Né d’une initiative d‘un investisseur privé, l’ensemble d’une panoplie d’installations ludiques est installé sur une petite superficie d’à peine un hectare sur un promontoire dominant la superbe vallée du M’zab. Ce qui lui confère cette indéniable image de carte postale grandeur nature de cette superbe région classée, il y a 37 ans au patrimoine universel de l’humanité par l’Unesco, exactement en 1982. Astucieusement réparti entre les enfants et les adultes, l’espace, entièrement dédié aux loisirs et aux distractions, qui faisaient cruellement défaut dans la région et ses alentours, est constitué de tremplins, de manèges, d’auto-tamponneuses, de grand huit et de bateaux pirates. De l’autre, des restaurants et cafétérias pour permettre aux parents de profiter d’un moment de détente dans une ambiance festive dans des kiosques dotés de tables et de bancs en bois noble, agréable au toucher et à la vue et ce tout en ayant un œil sur leurs progénitures. Cette infrastructure, qui a permis la création de 22 emplois directs et permanents, a cependant créé une situation de gêne dans la circulation, pouvant engendrer des problèmes autrement plus graves compte tenu de sa situation sur les abords de la RN N1, au sommet d’une colline entièrement constituée de virages et surtout d’une absence d’aire de stationnement pour les dizaines, voire les centaines de véhicules qui se garent anarchiquement sur les deux bords d’une route à grande circulation. La mobilisation d’une équipe de policiers tout au long des heures d’ouverture de ce mini-parc pour assurer la sécurité et la fluidité de la circulation routière est à saluer. Mais penser à installer une passerelle et surtout un parking sécurisé est encore mieux et pour les propriétaires de ce bijou, pour les parents et les automobilistes qui se rendront sur cet agréable site. Unique en son genre à des centaines de kilomètres à la ronde, cet acquis pour les enfants de la région, lesquels, au regard du manque cruel de lieux de distractions pour leur tranche d’âge, doit être protégé des dégradations. n

