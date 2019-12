Les fans du chanteur britannique Ed Sheeran du monde entier ont affolé les réseaux sociaux en exprimant leur consternation suite à l’annonce de la popstar sur son compte Instagram, dans la soirée du 24 décembre dernier, qu’elle comptait faire une pause dans sa carrière. « L’ère et la tournée The Divide ont changé ma vie de bien des façons mais, maintenant, il est temps de sortir et d’explorer le monde », a écrit Ed Sheeran, précisant que «je n’ai pas arrêté depuis 2017 alors, je vais juste prendre le temps de voyager, écrire et lire ». Il prévient qu’il sera « absent de tous les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’il soit temps de revenir ». Le chanteur promet toutefois qu’il reviendra avec « de la nouvelle musique ». « Quand le moment sera le bon et que j’aurai un peu vécu pour pouvoir écrire des choses », ajoute-t-il.

Dans le fil des commentaires sur Instagram, les fans du chanteur ont fait part de leur déception. « Il va nous manquer », « je vais pleurer », ont écrit certains anonymes, désemparés. « Pas encore », a commenté une autre internaute. Pour rappel, le 13 décembre 2015, Ed Sheeran annonçait qu’il comptait faire une pause d’un an dans sa carrière en restant éloigné des réseaux sociaux. Un an plus tard, jour pour jour, il avait fait son retour sur la Toile. Pour sa seconde pause, il l’avait déjà annoncé de façon officieuse lors d’un concert à Ipswich en août dernier. « Je suis en tournée depuis plus de deux ans maintenant », avait-il déclaré sur scène. « C’est mon dernier concert (…) Je vous aime tous, et tout ça prend fin ici à Ipswich », enchaînait-il. Et de conclure, déterminé : « Je ne ferai probablement pas d’autres concerts avant 18 mois ».

A quelques jours de cette annonce, le chanteur britannique a tenu à gratifier ses fans d’une nouvelle chanson « Pull It All On Me », dans un clip intimiste où l’on découvre Ed Sheeran et son épouse, Cherry Seaborn, qui font leur première apparition dans un clip du chanteur, celui dans lequel on peut les voir danser au milieu d’autres couples.

Cette pause annoncée par Ed Sheeran survient également après la récente publication du magazine musical NME, Ed Sheeran s’est versé plus de 20 millions d’euros de rémunération en 2018. Ce qui correspond tout de même à un salaire quotidien de

50 000 euros. Des documents récemment publiés par Ed Sheeran Limited révèlent que la société a fait un chiffre d’affaires de près de 35 millions d’euros avec un bénéfice brut de 25 millions d’euros.K. A.

