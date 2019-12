L’Italien Dominik Paris a de nouveau brillé à domicile en remportant la descente de Bormio vendredi pour la 4e fois de sa carrière et la 3e fois consécutive en Coupe du monde de ski alpin. Paris (30 ans) a devancé le Suisse Beat Feuz de 39 centièmes et l’Autrichien Matthias Mayer de 42 centièmes, et signe sa première victoire cette saison. Bormio propose une nouvelle descente samedi après avoir récupéré la course annulée à Val Gardena (Italie) la semaine dernière.

Articles similaires