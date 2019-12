Selon la direction du tourisme de la wilaya, quelque 10 millions de vacanciers ont fréquenté les 43 plages autorisées de Mostaganem. Le parc d’attractions et de loisirs «Mostaland», de réalisation récente, a reçu plus de 700.000 visiteurs au cours de la dernière saison estivale, tandis que l’aquaparc d’un groupe hôtelier privé a enregistré, lui, près de 70.000 estivants, a encore fait savoir la directrice du Tourisme et de l’Artisanat, signalant encore que 120.000 autres touristes ont effectué des randonnées dans les espaces forestiers situés près des plages. Pour les responsables du tourisme local, ces chiffres indiquent la dynamique que connaît le secteur touristique à Mostaganem qui devient selon eux un « pôle attractif ». « Une affluence record a été enregistrée cette année vers les plages de Mostaganem» » a déclaré à l’APS la directrice du Tourisme et de l’Artisanat, Hayet Mammeri, « Cette hausse de la fréquentation des hôtels, des résidences touristiques, des espaces de détente et de loisirs a impacté positivement la dynamique économique et commerciale dans la wilaya et les régions voisines », a ajouté cette responsable qui rappelle que la région de Mostaganem a vu la création, en mars dernier, du « premier réseau local d’opérateurs touristiques » (établissements hôteliers, agences de voyages et associations) « qui a consolidé la coordination entre l’ensemble des professionnels dans le but de promouvoir l’attractivité et le développement du secteur ».

La première édition du Trophée du tourisme, tenue le 3 décembre dernier à Alger, a récompensé deux établissements hôteliers de Mostaganem ont remporté les premier et deuxième prix nationaux dans la catégorie 4 et 5 étoiles. Mostaganem qui abrite déjà 137 infrastructures d’hébergement d’une capacité totale de 24.220 lits, compte attirer davantage d’investissements, affirme-t-on.

Articles similaires