Le match MC Alger – ES Sétif, comptant pour la mise à jour de la 14e journée du championnat de Ligue 1 de football, fixé initialement au mercredi 8 janvier, a été décalé de 24 heures, soit le jeudi 9 décembre au stade Omar-Hamadi, a annoncé jeudi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. 2e au classement avec 27 points, à deux longueurs du leader le CR Belouizdad, le MC Alger pourrait, en cas de victoire face à l’Entente, remporter le titre honorifique de champion d’hiver. Au total, huit matchs en retard restent encore à disputer pour mettre à jour le calendrier de la compétition, dont quatre rencontres du Paradou AC, engagé en Coupe de la Confédération, et trois de l’USM Alger, l’un des deux représentants en Ligue des champions, en compagnie de la JS Kabylie, qui compte, quant à elle, deux matchs en retard. Le premier match de mise à jour se jouera le jeudi 2 janvier entre l’USM Alger et le Paradou au stade Omar-Hamadi, alors que le dernier match est programmé le jeudi 23 janvier (Paradou AC – CS Constantine). Rappelons que tous ces matches ont été reportés en raison de la participation du PAC, USMA et MCA aux compétitions internationales. Quant au match JSK – MCO, il a été renvoyé à cause de la tenue des élections présidentielles. Le président de la LFP Abdelkrim Medouar, a indiqué récemment que la phase retour de la Ligue 1 va démarrer une fois les matchs en retard apurés. n

