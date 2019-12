La production des céréales a dépassé, durant l’année 2019 qui s’achève, les 225 000 quintaux avec une augmentation de 71 % par rapport à la saison écoulée dont la production était de l’ordre de 131.000 quintaux de céréales. La récolte à El Bayadh englobe plus de 140.000 quintaux d’orge, 56 .000 qx de blé dur et près de 25.000 qx de blé tendre et environ 3.200 qx de fourrages, à la faveur de la saison en cours qui a enregistré une production « record » de céréales, précise-t-on.

Ainsi, la daïra de Bougtob a enregistré le taux le plus élevé en matière de production de céréales cette saison estimée à plus de 121.000 quintaux. La daïra de Brezina a réalisé une production dépassant 46.000 quintaux et la daïra de Rogassa plus de 18.000 quintaux, alors que le restant de la production est réparti entre les daîras de la wilaya (Labiodh Sidi Cheikh, Bousemghoun, Chellala et El Bayadh), a-t-on fait savoir.

La DSA (direction des services agricoles) a expliqué cette augmentation par l’extension des surfaces emblavées ayant atteint près de 18.000 hectares, ce qui a permis de récolter 11.000 ha par rapport à la saison écoulée qui a vu une augmentation de la surface irriguée, soit une différence de 2. 800 ha pour atteindre une surface irriguée globale de près de 5000 ha à l’échelle de la wilaya. Toutefois, la surface irriguée durant la saison écoulée n’a pas dépassé les 2200 ha. Pour encourager les agriculteurs à augmenter les périmètres irrigués au niveau de la wilaya, 35 agriculteurs d’El Bayadh ont bénéficié d’un soutien pour l’acquisition d’équipements d’irrigation, à travers un programme lancé en début 2018 et qui s’est poursuivi en 2019. D’autres agriculteurs ont bénéficié, durant la saison en cours, d’un soutien destiné à l’acquisition de matériels de semences et pour effectuer des travaux d’aménagement de parcelles agricoles dont les tracteurs. Pour valoriser ces résultats, un programme a été tracé au titre de l’année 2019/2020 pour emblaver plus de 13.000 ha, soit une augmentation de plus de 1.000 ha par rapport à la saison écoulée, en diverses variétés de céréales, en premier lieu l’orge, selon la même source. Il s’agit de la même surface qui s’ajoutera à la surface globale irriguée de la wilaya. Pour stocker les récoltes, Il est attendu l’entrée en service du silo de stockage des céréales, situé au chef-lieu de wilaya avant la fin de l’année prochaine, ayant des capacités d’exploitation à près de 100.000 quintaux. Le taux d’avancement des travaux de ce projet est de 50 pour cent, a indiqué à l’APS, le directeur des services agricoles, Saad Lahouari. Ce dock silo relevant de l’Office interprofessionnel des céréales, qui s’étale sur une superficie de 4 hectares et qui consiste en l’approvisionnement en semences et qui va régler l’épineux problème de déplacements des agriculteurs vers les wilayas voisines, entend encourager les agriculteurs à augmenter la surface consacrée aux semences à travers les zones agricoles dans la wilaya et partant la production des céréales, au niveau d’El Bayadh.

Le ministre de l’agriculture fait le point sur le « programme numérisation »

Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche, Cherif Omari, a présidé une réunion de travail portant sur « l’état d’avancement du programme de la numérisation du secteur ». En présence de l’ensemble des représentants d’administrations et établissements économiques sous tutelle, la réunion a constitué uneoccasion pour présenter des «Applications métiers» notamment le suivi des prix des produits agricoles, le suivi de la filière céréales.

Le programme de numérisation du secteur est basé sur trois grands projets: la mise à niveau de l’infrastructure centrale, le développement du système d’information et la mise à niveau de l’infrastructure du réseau. Il s’étend sur 3 années (2019-2022). A l’occasion de la réunion, Cherif Omari a insisté sur l’importance de la numérisation dans le processus de la modernisation du secteur, en la qualifiant de « nécessité primordiale », selon le communiqué publié par le ministère.

Le ministre a a exhorté les responsables des administrations et établissements économiques activant dans le secteur agricole de s’inspirer des expériences des pays émergents et développés, lit-on dans le communiqué.