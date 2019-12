La logique a été plutôt respectée, à l’occasion de la première partie des matchs des 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football, disputées jeudi, alors que l’AS Marsa (Régionale 2), l’un des trois petits poucets de l’épreuve a validé son billet pour le prochain tour.

Rédaction sportive et APS

Ces 32es de finale, marquant l’entrée en lice des clubs de la Ligue 1, a permis à l’ASO Chlef et au Paradou AC d’éviter le piège, en se qualifiant avec aisance respectivement face à l’US Béni Douala (amateur) 6-1, et FC Bir El Arch (inter-régions) 5-0. Le NA Husseïn-Dey n’est pas en reste, en validant son ticket au stade Souidani-Boudjemaâ de Guelma aux dépens de l’AB Sabath (Régionale 1) 3-1. L’ASO Chlef est déjà fixée sur son adversaire en 16es de finale, puisqu’elle accueillera l’IRB Boumedfaâ (inter-régions), large vainqueur à domicile face au NT Souf (amateur) 3-0, idem pour le Paradou AC, qui recevra le MC El-Bayadh, vainqueur de l’IB Lakhdaria (0-0, aux t.a.b : 4-3). L’ES Sétif (Ligue 1) a composté également son billet pour les 16es de finale de la Coupe d’Algérie de football, après son succès devant la JSM Béjaïa (Ligue 2) au terme d’une longue séance des tirs au but (2-2, 8-7), au stade de l’Unité maghrébine (Béjaîa).

Les visiteurs ont ouvert le score par Guendouzi (32e) mais Youcef a rendu les pendules à l’heure (37e). Avant la pause, les locaux ont pris l’avantage après un but contre son camp de Aribi (42e). Lors de la seconde période, l’ES Sétif a égalisé grâce à un but de Toure à la 61e. Après des prolongations sans but, la séance des tirs au but a souri finalement aux visiteurs. L’ESS rencontrera en 16e de finale, le vainqueur du match opposant le NRB Lardjem à l’AB Chelghoum Laid, programmé samedi à Tissemsilt (14h00). Le MC Oran a lui aussi composté son billet pour les seizièmes de finale de la de la Coupe d’Algérie de football (seniors/messieurs), en dominant le MJ Arzew sur le score 6-1, mi-temps (1-1), jeudi au stade Ahmed Zabana (Oran) en 32es de finale.

En seizième de finale, le MC Oran affrontera l’ARB Ghriss (IR), large vainqueur du MO Chaâba (Rég.2) 3-0. Chez les pensionnaires de Ligue 2, encore engagés dans cette compétition, l’AS Khroub a disposé devant son public de la JS Bordj Ménaïel (inter-région) 2-1, pour donner rendez-vous au vainqueur du CAB B Arréridj (Ligue 1) – IR Mécheria (inter-régions), prévu samedi. L’AS Marsa, l’un des trois petits poucets de l’épreuve, en compagnie du Mouloudia Oued Chaâba et MJ Arzew, issus de la Régionale 2, a réservé sa place en 16es de finale, en éliminant à domicile l’E. Sour Ghozlane (inter-régions) 2-0, alors que c’est déjà la fin de l’aventure pour le M. Oued Chaâba, battu chez l’ARB Ghriss (inter-régions) 3-0. Ces 32es de finale se poursuivront aujourd’hui avec notamment le déplacement du détenteur trophée et leader de Ligue 1 le CR Belouizdad à Mascara pour défier l’IS Tighennif (inter-régions) à 14h00, alors que le choc entre clubs de Ligue 1 se jouera au stade Chahid-Hamlaoui entre le CS Constantine et le NC Magra (17h30).

Rappelons ce tour qui a débuté jeudi se poursuivra samedi et dimanche et prendra fin le 5 janvier prochain.

Résultats et programme de samedi

IRB Boumedfaâ (IR) – NT Souf (Ama.) 3-0

AS Khroub (L2) – JS Bordj Menael (IR) 2-1

CSA Marsa (Rég.2) – E. Sour Ghozlane (IR) 2-0

ARB Ghriss (IR) – MO Chaâba (Rég.2) 3-0

MC El-Bayadh (IR) – IB Lakhdaria (Ama.) 0-0 (aux t.a.b : 4-3)

ASO Chlef (L1) – US Béni Douala (Ama.) 6-1

WA Boufarik (Ama.) – USM Oran (IR) 3-1 (a.p)

Paradou AC (L1) – FC Bir El Arch (IR) 5-0

AB Sabath (Rég.1) – NA Husseïn-Dey (L1) 1-3

MC Oran (L1) – MJ Arzew (Rég.2) 6-1

JSM Béjaïa (L2) – ES Sétif (L1) 2-2 (aux t.a.b : 7-8)

lSamedi, 28 décembre 2019, à 14h00 :

Jijel (Colonel-Amirouche): CR Village Moussa (Ama.) – WA Tlemcen (L2)

Mila (OPOW Ghanemi): CB Mila (IR) – Amel Boussaâda (L2)

Oran (Habib-Bouakeul): ASM Oran (L2) – Hydra AC (IR)

Adrar (Stade local): CRB Adrar (IR) – FCB Telagh (Rég.1)

Oued Zenati (Lamri-Bouaziz): CRB Houari-Boumediene (IR) – CR Zaouia (IR)

Guelma (Souidani-Boudjemaâ): ES Guelma (IR) – USM El Harrach (L2)

Mecheria (OPOW): SC Mecheria (IR) – OM Arzew (L2)

Tissemsilt (OPOW): NRB Lardjem (Rég.1) – AB Chelghoum Laid (Ama.)

Batna (1er-Novembre): MSP Batna (Ama.) – IRB Sougueur (IR)

Ouargla (24-Février): CR Béni Thour (Ama.) – USM Annaba (L2)

Médéa (Imam-Lyès): Olympique Médéa (L2) – MO Béjaïa (L2)

El Oued (Stade Tiksebt): US Souf (IR) – USM Bel-Abbès (L1)

Tighennif (Stade local): IS Tighennif (IR) – CR Belouizdad (L1)

Larbaâ (Smaïl-Makhloufi): RC Arbaâ (L2) – MO Constantine (Ama.)

A 16h00 :

Alger (Omar-Hamadi): MC Alger (L1) – O. Magrane (IR)

A 17h30 :

Constantine (Chahid-Hamlaoui): CS Constantine (L1) – NC Magra (L1)

Bordj Bou Arréridj (20-Août): CABB Arréridj (L1) – IR Mécheria (IR)

A 18h45 :

Béchar (20-Août): JS Saoura (L1) – DRB Tadjenanet (L2)

lDimanche, 29 décembre 2019, à 14h00 :

Guelma (Souidani-Boudjemaâ): NASR El Fedjoudj (IR) – US Biskra (L1)

lDimanche, 5 janvier 2020, à 14h00 :

Aïn M’lila (Ahmed-Khelifi): AS Aïn M’lila (L1) – JS Kabylie (L1)

A 16h00 :

Alger (Omar-Hamadi): USM Alger (L1) – USM Khenchela (Ama.).