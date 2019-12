Le deuxième tronçon du projet de la liaison radiale reliant Oued Ouchayah et Baraki en direction de Blida sera mis en service durant le premier trimestre de 2020, a annoncé jeudi le directeur des travaux publics de la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani.

M. Rahmani a précisé que les travaux d’achèvement du deuxième tronçon de la liaison radiale entre Oued Ouchayah et Baraki en direction de Blida ont atteint 90% et la réception est prévue pour le premier trimestre de 2020.Le nouveau tronçon qui s’ajoute au premier, opérationnel depuis en septembre 2019 (partie du pont sur une longueur de 4,5 km en direction d’Alger – les deux rives) contribuera au désengorgement du trafic routier de la capitale pour les usagers de la RN 38 à Baraki et ceux désirant se rendre à Bab Ali. Le responsable a annoncé la réception prochaine de la voie d’évitement Ben Aknoun -Zéralda vers Chéraga, plus précisément la cité Pasteur, ajoutant que cet axe de 1 km est un nouvel échangeur menant à Chéraga pour réduire le trafic routier au niveau du chef-lieu de cette commune qui connait des embouteillages fréquents. Le wali d’Alger a donné des instructions pour résoudre le problème de propriété du terrain traversé par cette route. Par ailleurs, les travaux se poursuivent au niveau du dédoublement de la voie reliant les deux axes d’évitements de Zéralda et de Sidi Abdellah. A ce propos, le wali d’Alger a exhorté les responsable de Cosider en charge du projet à augmenter les heures de travail afin de rattraper le retard accusé au niveau du tronçon confié à cette entreprise (5.2 km).Il a promis également à l’Agence nationale des autoroutes (ANA), en charge la réalisation d’un tronçon de 4.8 km, de trouver une solution au bidonville Hai Daoud comptant 85 familles, qui entrave le parachèvement du projet. n

