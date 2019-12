Les services de la Gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès ont saisi, jeudi, un lot de 8 740 bouteilles de boissons alcoolisées à bord d’un camion, sans autorisation.

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont dressé leur barrage sur l’autoroute Est-Ouest à l’entrée de la commune d’Aïn El Berd, où ils ont intercepté le camion et l’ont soumis à la fouille. La marchandise prohibée était dissimulée sous des sacs contenant du son, a-t-on indiqué. Les services de la gendarmerie ont entrepris les procédures judiciaires à l’encontre du propriétaire de la marchandise.

Les autorités locales et les citoyens signent le registre des condoléances

Les sièges du secteur militaire et de l’Organisation nationale des moudjahidine de Sidi Bel Abbès ont accueilli les autorités locales et les citoyens venus présenter leurs condoléances suite au décès du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.

De bon matin, les citoyens ont afflué vers les bureaux ouverts pour présenter leurs condoléances, exprimer leur tristesse et laisser un mot en hommage à l’homme qui a su protéger le pays contre toute tentative de déstabilisation et toute ingérence étrangère dans ses affaires. Les citoyens bélabessiens sont profondément touchés par la perte subite du guerrier de l’Algérie et ont prié Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en son vaste Paradis et lui accorder sa sainte miséricorde.

Un mort et un blessé dans l’explosion d’une mine

Un adolescent de 12 ans a trouvé la mort et son cousin âgé de 11 ans a été blessé dans l’explosion d’une mine anti-personnel, enfuie dans le sol dans une zone située entre le village Faraat Zite et la commune de Ras El Ma, distante du chef-lieu de 100 km vers le sud.

L’accident s’est produit, mercredi à 17 heures, quand les deux cousins, des nomades, faisaient paître leur troupeau de moutons, et à leur passage la mine a explosé, tuant sur le coup l’adolescent et blessant son cousin aux membres inférieurs.

La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital de Ras El Ma, tandis que le blessé a été admis aux urgences du centre hospitalo-universitaire Abdelkader-Hassani, où il reçoit les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les vraies circonstances de l’accident mortel.