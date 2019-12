Une manœuvre d’intervention sur un incendie dans une unité d’hydrocarbures, a été effectué, mardi, par la direction de la Protection civile de Tizi-Ouzou au profit des éléments de l’entreprise Naftal, a-t-on appris de ce corps constitué. Selon le chargé de communication de la Protection civile, le capitaine Kamel Bouchakour, l’exercice a été effectué au profit des agents de sécurité de l’unité Naftal de Oued Aïssi. Il a consisté en la simulation d’un déversement de produits pétroliers dans une cuvette de rétention, suivie d’un incendie. Cette manœuvre a pour objectif de tester la réactivité des agents de Naftal et de la Protection civile ainsi que l’efficacité des moyens d’intervention utilisés, a-t-il souligné. L’exercice a été suivi par un débriefing entre les deux parties pour évaluer cette intervention, et s’assurer de la bonne coordination entre les agents de la protection civile et ceux de Naftal en cas d’incidents, a ajouté ce même responsable qui indiqué que l’exercice «s’est bien déroulé». Cette manœuvre a été organisée en exécution du programme annuel des exercices opérationnels de la Protection civile au profit des unités socio économique de la wilaya, a indiqué le capitaine Bouchakour. n

Articles similaires