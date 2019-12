Huawei Algérie a annoncé, hier mercredi, dans un communiqué, le lancement du store «AppGallery». Il s’agit d’une plateforme de distribution d’applications qui ne peuvent être intégrées que dans les Smartphones de marque Huawei ID.

«Afin d’offrir à ses utilisateurs algériens une expérience qui soit la meilleure, la plus holistique et personnalisée possible à travers le store App Gallery, des applications locales ont été ajoutées aux applications internationales», ont indiqué les représentants de Huawei Mobile Algérie. Pour ce faire, l’entreprise s’est basée sur les données fournies par la plateforme App Annie, afin de dresser le top des applications les plus actives en Algérie et ce, en prenant en considération de nombreux critères, comme le nombre de téléchargements, d’utilisateurs actifs, etc. Parmi les applications déjà installées, les utilisateurs trouveront, entre autres, Banxy (banque virtuelle), Ouedkniss, Djezzy, Mobilis, TSA ou encore Info Trafic Algérie, selon ses représentants.

Dans le cadre de ce projet de développement, Huawei appelle les entreprises installées en Algérie, disposant d’applications mobiles ainsi que les développeurs de contenus locaux, à s’enregistrer sur le store App Gallery et par la suite proposer leurs applications en téléchargement libre aux utilisateurs de Smartphones Huawei. Pour bénéficier des contenus mondiaux et locaux proposés par l’App GAllery, il suffit de disposer d’un Smartphone de marque Huawei ID, qui n’était pas obligatoire jusqu’au Android 9.0, explique la filiale algérienne du géant chinois. Toutefois, depuis l’entrée en vigueur d’Android 10, il faut absolument avoir un Huawei ID pour utiliser App Gallery et télécharger depuis ce store, ont-ils dit, ajoutant qu’en Algérie, plus de 400 000 comptes Huawei ID sont enregistrés, avant même que cet identifiant ne soit obligatoire.

L’App Gallery de Huawei, qui est le troisième plus grand store au monde après celui de Google et d’Apple, est utilisée comme plateforme de distribution d’applications depuis plus de huit ans en Chine et a été lancée au niveau mondial en avril 2018. L’App Gallery de Huawei compte actuellement plus de 390 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, dont 15 millions dans la région MENA, et elle propose aujourd’hui plus de 70 000 applications au niveau mondial. En parallèle, Huawei poursuit le développement de Huawei Mobile Services (HMS), afin de le rendre incontournable. Selon les représentants de Huawei, HMS a remporté, le 19 novembre dernier, la première certification ISO/IEC 27701 délivrée par British Standards Institution, lors de la conférence annuelle sur la protection des données européennes tenue en 2019 à Bruxelles, en Belgique. Afin de développer dans les meilleurs termes l’écosystème HMS, Huawei a lancé le programme Shining‐Star Program, qui est le premier laboratoire d’innovation DigiX. Doté d’un budget de 1 milliard de dollars USD, ce programme est aussi accompagné par la mise en place des premiers laboratoires d’innovation DigiX à Dubaï. <