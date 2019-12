La convention de partenariat entre l’Agence de gestion et de régulation du foncier urbain de la wilaya de Tizi Ouzou et l’Assemblée populaire communale (APC) de Souk El Tenine, portant restructuration et de réaménagement du chef-lieu de la commune, a été signée mardi au siège de cette même APC.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence d’un représentant de l’Agence foncière, des 15 élus de l’APC de Souk El Tenine, à leur tête le président d’APC Khermous Slimane (signataire de la convention avec le directeur de l’Agence foncière) et de commerçants concernés par ce projet qui consiste en la réalisation de 60 locaux à usage commercial,

44 locaux de services et 72 logements promotionnels. Selon les termes de cette convention, 53 locaux de commerce reviendront à l’APC et les 07 locaux restants représentent la part de l’agence foncière. «Cette Agence procédera à la vente aux enchères publiques des logements promotionnels et les 07 locaux de commerces, et probablement quelques locaux de services pour atteindre 20 % de bénéfices sur le projet global, et au-delà de ces 20 %, le reste des locaux de services sera versé pour la commune», a-t-on appris sur place de M. Khermous. Les travaux de réalisation, en deux phases, de ce projet, seront entamés début 2020 pour un délai de 18 mois, sur un site choisi par la commune. Une entreprise a été déjà retenue et le permis de construire a été établie, a-t-on indiqué de même source. Ce même responsable élu a rappelé que selon la première convention qui était en instance de ratification, entre l’ancienne APC et l’Agence foncière de wilaya, il était prévu que la commune n’obtiendra sur ce projet que 53 locaux de commerce, le reste de l’immobilier soit 7 locaux commerciaux, 44 de service et les 72 logements promotionnels reviendront à l’Agence foncière. «Lorsque nous avons repris cette convention, nous avons considéré que notre commune qui est déficitaire, a été défavorisée, nous avons donc relancé les négociations avec l’Agence foncière et il y a eu trois avant-projets de conventions jusqu’à celle signée mardi et dont l’avant-projet a été, précédemment voté à l’unanimité par les élus», a souligné le P/APC.

Ce projet va donner une nouvelle allure et une dynamique et permettra de créer de la richesse pour Souk El Tenine. «C’est un projet structurant qui va changer le destin de la commune car nous sommes une commune pauvre et qui souffre d’un retard en matière de développement», a-t-il observé.

M. Khermous a rendu un vibrant hommage à l’ensemble des élus de l’APC qui ont conjugué leurs efforts et travaillé ensemble, au-delà de leurs colleurs politiques (FFS et RCD) pour l’intérêt de la commune, et le wali Mahmoud Djamaâ qui «nous a accompagné pour faire aboutir ce projet et celui de l’hôpital de 60 lits», a-t-il ajouté en regrettant que l’Assemblée populaire de wilaya (APW) n’ai pas aidé l’APC.

«L’APW ne nous a aucunement aidé pour la concrétisation de ce projet malgré je l’ai saisi officiellement pour au moins l’inscrire dans le point divers d’une de ces sessions afin d’essayer de le débloquer», a-t-il dit. n

