Pas de trêve des confiseurs pour le foot anglais qui s’offre même un sommet au lendemain de Noël avec le déplacement du leader Liverpool chez son dauphin Leicester, alors que City restera aux aguets pour la 19e journée de Premier League.

Les Reds, tout juste auréolés de leur titre de champion du monde des clubs, peuvent-ils encore dilapider leur avance de dix points ? Pas grand monde n’y croit, mais si ça doit commencer à un moment, c’est le week-end ou jamais, d’autant que la période du Boxing Day, le 26 décembre, est souvent un moment décisif dans la course au titre. Il faut remonter à presque un quart de siècle pour trouver une équipe en tête avec 10 points d’avance à Noël et qui n’a pas fini championne: Newcastle après 19 journées en 1995/1996, finalement battu de 4 longueurs par Manchester United au final. Mais en recevant Liverpool, à qui il avait posé de gros problèmes à l’aller –défaite 2-1 après un penalty dans le temps additionnel (90+5)–, Leicester a la possibilité de remettre une once de suspense dans un championnat qui, pour le titre du moins, commence à en manquer. Face à des Reds qui seront peut-être émoussés par leur déplacement au Qatar, ajouté à la décharge émotionnelle de la conquête d’un titre mondial qui manquait à son palmarès, les Foxes compteront sur leur goleador Jamie Vardy (17 buts en 18 journées) pour essayer de leur infliger leur première défaite de la saison en championnat. Avant son déplacement dimanche à Wolverhampton, Manchester City sera un spectateur attentif et intéressé de la rencontre. Revenus à un point de Leicester qu’ils ont battu (3-1) la semaine dernière, ils auront l’occasion de leur reprendre la deuxième place, de réduire leur retard sur Liverpool, voire les deux. Malgré leurs 11 longueurs de déficit, beaucoup d’observateurs considèrent encore que si une équipe peut empêcher Liverpool de redevenir champion d’Angleterre pour la première fois depuis 30 ans, c’est City. City aura aussi sans doute à coeur de se venger de Wolves, 6e avec 27 points, qui était venu l’emporter nettement (2-0) à l’Etihad lors de la 8e journée. Derrière ces équipes, les prétendants au top 4 reçoivent tous. Chelsea, 4e avec 32 points, reçoit un mal classé, Southampton (17e), tout comme Sheffield United, surprenant 5e à 4 points, qui accueille la lanterne rouge Watford. Tottenham (7e à 6 points) et Manchester United (8e à 7 points) essaieront de se relancer lors des visites de Brighton et Newcastle. Enfin, la 19e journée sera aussi marquée par les premier matches de Carlo Ancelotti sur le banc d’Everton, qui reçoit la coriace équipe de Burnley, et de Mikel Arteta sur celui d’Arsenal qui se rend dans le sud de l’Angleterre à Bournemouth. (afp)

Programme de la 19e journée de Premier League

Jeudi :

(13h30) Tottenham – Brighton

(16h00) Bournemouth – Arsenal

Chelsea – Southampton

Aston Villa – Norwich

Crystal Palace – West Ham

Everton – Burnley

Sheffield United – Watford

(18h30) Manchester United – Newcastle

(21h00) Leicester – Liverpool

Vendredi :

(20h45) Wolverhampton – Manchester City