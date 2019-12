L’agence postale du village d’Aït Imghour dans la commune de Mechtras, à une trentaine de kilomètre au sud de Tizi Ouzou, a fait l’objet mardi d’un hold-up qui s’est soldé par le vol d’environ

8 millions de DA, a-t-on appris mercredi de source sécuritaire.

Ce vol à main armée a été perpétré par quatre individus cagoulés qui, après avoir tenu en respect les employés et les clients se trouvant à l’intérieur de l’agence postale, se sont emparés de la caisse qui était alimentée par les pensions des retraités, a-t-on indiqué de même source.

Leur forfait accompli, les auteurs de ce hold-up ont pris la fuite à bord d’un véhicule en direction de Mechtras, a-t-on ajouté en soulignant que la Gendarmerie nationale a lancé une opération de recherche pour retrouver et interpeller ces individus alors qu’une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs.

Début septembre, c’est la poste du village Tifra (Tigzirt) qui avait fait l’objet d’un hold-up par quatre individus qui avaient agressé à l’arme blanche le receveur qui a tenté de leur résister. Une somme de 1,8 million de DA avait été volée et les auteurs de ce forfait ont été rapidement identifiés et interpellés.

