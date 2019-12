Huit personnes ont été arrêtées au Maroc mardi pour leurs liens présumés avec un réseau de faux papiers et de «traite d’êtres humains», ont annoncé les autorités marocaines. Une perquisition au domicile des suspects a permis de saisir des «cartes de séjour à l’étranger, des visas falsifiés et des passeports de candidats à l’immigration clandestine», a indiqué mercredi le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) dans un communiqué. Des «appareils électroniques, des téléphones portables et trois voitures» ont aussi été saisis. Un candidat a par ailleurs été interpellé à l’aéroport Mohammed-V, en périphérie de Casablanca (ouest), selon la même source. Le communiqué ne précise par les nationalités des suspects, ni les pays d’accueil ciblés. Une enquête a été ouverte pour déterminer d’éventuelles «ramifications de ce réseau criminel au Maroc et à l’étranger». Des dizaines de milliers de Marocains et de Subsahariens tentent chaque année de rallier illégalement l’Europe à partir du royaume, notamment à bord d’embarcations de fortune. Le nombre de ceux voyageant avec de faux papiers n’est pas connu.

